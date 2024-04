Samsung Galaxy S25: l’AI sarà più potente grazie a Google Gemini Nano 2

L’era degli smartphone AI è ufficialmente stata inaugurata dalla serie S24 e la suite Galaxy AI, un discorso che verrà ulteriormente elevato in futuro con Samsung Galaxy S25 e Google Gemini Nano 2. Ad affermarlo è stato Cho Cheol-min in persona, responsabile della divisione Samsung LSI, che in occasione del recente Artificial Intelligence Semiconductor Forum ha dato qualche anticipazione sull’argomento AI.

Samsung Galaxy S25 e Google Gemini Nano 2: l’intelligenza artificiale sarà potenziata

Con l’aggiornamento One UI 6.1 rilasciato in questi mesi, Samsung sta espandendo la sua intelligenza artificiale Galaxy AI e portandola a sempre più utenti, con l’obiettivo di raggiungerne oltre 100 milioni entro il 2024. Poi sarà il momento della serie Samsung Galaxy S25, top di gamma che ci si aspetta che alzino l’asticella migliorando le feature AI già esistenti e ne aggiungano di ulteriori.

Alla succitata conferenza, il direttore esecutivo di Samsung ha annunciato che questo miglioramento avverrà grazie a Gemini Nano 2, la nuova versione del modello LLM di Google che troverà sempre più spazio sugli smartphone Android. La stessa Google ha confermato l’intenzione di inserire nativamente in Android la sua AI, con la versione attuale di Gemini Nano che alimenta una funzionalità come Cerchia e Cerca.

Per ora Google non ha ancora parlato di Gemini Nano 2, essendo la prima volta che viene nominato, perciò non sappiamo quali saranno le sue novità e in che modo impatteranno sui prodotti Samsung. Fatto sta che da qui ai prossimi anni ci sarà un vero e proprio boom degli smartphone AI, anche se fra non molto Galaxy AI non sarà più gratuito.

