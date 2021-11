Se Xiaomi è famosa, lo deve solo a Redmi: ecco i dati di vendita

Dopo aver rinnovato F3 con la nuova versione Moonlight Silver, POCO vuole consolidare la forza dei sub-brand di Xiaomi, compresi Redmi e Black Shark. Una forza di cui non conosciamo con esattezza la potenza in numeri, visto che i risultati finanziari accorpa i numeri di tutti i marchi in quello Xiaomi. Per esempio, di recente abbiamo visto come nel mondo si siano venduti 44,3 milioni di smartphone Xiaomi nel corso del Q3 2021. Ma quanto di questi telefoni sono effettivamente brandizzati Xiaomi e quanti invece Redmi, POCO e Black Shark? Molto probabilmente non lo sapremo mai da parte di Xiaomi, ma in nostro aiuto vengono i dati forniti dal centro di analisi Counterpoint Research.

I numeri di vendita premiano Redmi rispetto a Xiaomi

In occasione della recensione del suddetto POCO F3 (l'avete vista la nostra?), il team Counterpoint ha fatto il punto della situazione sulle vendite di Xiaomi e dei suoi sub-brand. Se si esclude il primo tentativo sotto forma di Pocophone F1, il marchio POCO esiste ufficialmente dal 2020. Nel corso di questi due anni, la divisione ha lanciato sul mercato qualcosa come 15 modelli, anche se molti di questi sono rebrand di modelli pre-esistenti Xiaomi o Redmi. Gli unici modelli veramente inediti si possono contare sulle dita di una mano, ma è una strategia che evidentemente sta ripagando.

Nell'arco di questo biennio, POCO è riuscita a crescere soprattutto in occidente, molto di più che in Asia, soprattutto in India dove la concorrenza è molto agguerrita. La crescita più alta la vediamo in Europa, dove il 4% del 2020% è passato al 14/15%, ma anche in Medio Oriente, a dimostrazione di come il marchio POCO si stia muovendo bene fuori dai propri confini. Inoltre, sempre secondo i dati di Counterpoint, nei primi 8 mesi del 2021 POCO è cresciuto globalmente del +123%, rispetto al +73% dell'intero gruppo Xiaomi.

Più in generale, la strategia dei sub-brand serve a soddisfare al meglio quattro categorie specifiche: gli smartphone premium (Xiaomi), i modelli low-cost (Redmi), quelli economici ma con specifiche avanzate (POCO) e gli smartphone da gaming (Black Shark). Veniamo quindi alla parte interessante dei dati di Counterpoint Research, ovvero come questi quattro brand si suddividono le vendite complessive. Forse non vi sorprenderà scoprire che è Redmi a guidare la crescita della società, con il 73% delle vendite dei suoi smartphone nel primo semestre 2021. Con un notevole distacco troviamo poi gli smartphone a marchio Xiaomi al 17% e quelli POCO al 10%.

E se si confrontano i dati fra 2020 e 2021, si può notare come POCO sia cresciuto più di Xiaomi, con un divario che dal 9% è passato al 7%. Di questo passo, POCO potrebbe seguire Redmi e aggiudicarsi un ulteriore fetta delle vendite di tutto il conglomerato societario.

A chiudere il quartetto in maniera piuttosto triste c'è Black Shark, che secondo i dati di Counterpoint è sostanzialmente non classificata. Dal misero 1% del 2020, quest'annata sta andando ancora peggio con lo 0%. Ovviamente non significa che Black Shark non abbia venduto nemmeno uno smartphone, ma che le sue cifre non siano nulla in confronto a quelle degli altri tre sub-brand.

