Nothing Phone (2) si aggiorna a Nothing OS 2.5.3: tutte le novità

A tutti i possessori di Nothing Phone (2), sta venendo rilasciato il nuovo aggiornamento software basato sull’ultima versione del firmware proprietario Nothing OS 2.5.3. Vediamo quali sono le novità implementate dal team di sviluppo della compagnia di Carl Pei.

L’aggiornamento Nothing OS 2.5.3 arriva su Nothing Phone (2)

Ecco il changelog completo:

Cosa c’è di nuovo Aggiunta un’opzione per applicare il pacchetto icone Nothing solo alla schermata principale per migliorare l’accessibilità nell’app drawer. Ora puoi scorrere le pagine sulla schermata Home tenendo premute le icone delle app per un’esperienza più intuitiva durante l’organizzazione delle icone.

Miglioramenti Risolto un problema con i lettori multimediali Bluetooth dell’auto. Animazioni ottimizzate in determinati scenari per transizioni più fluide. Versione aggiornata della patch di sicurezza Android ad aprile 2024. Risolti problemi di stabilità del sistema per migliorare le prestazioni generali.



Come ogni aggiornamento in fase di roll-out, anche quello con Nothing OS 2.5.3 sta venendo inviato gradualmente ai vari Nothing Phone (2), pertanto potrebbe volerci ancora del tempo prima che arrivi anche alla vostra unità.

