Exynos 2500: ci sarà una versione più potente, ma non su smartphone

Se la serie Samsung Galaxy S23 si basava unicamente su microchip Qualcomm, l’attuale serie Samsung Galaxy S24 si divide fra Snapdragon ed Exynos e si prevede che la futura serie Samsung Galaxy S25 farà lo stesso, fra Snapdragon 8 Gen 4 ed Exynos 2500. Le ultime voci di corridoio smentiscono quelle precedenti secondo cui l’azienda sud-coreana sarebbe stata intenzionata a usare solamente i suoi SoC proprietari. Adesso si aggiungono nuovi dettagli sulla configurazione tecnica, e a questo giro il System-on-a-Chip potrebbe essere disponibile in due versioni.

Samsung starebbe preparando due versioni del suo prossimo SoC Exynos 2500

Exynos 2500-A : Octa Cores

Exynos 2500-B : Deca Cores



Lo riporta il leaker OreXda: Exynos 2500 sarebbe disponibile nelle due varianti 2500-A e 2500-B, e avrebbero una differenza non trascurabile. La versione “A” avrebbe una tradizionale CPU octa-core, mentre la versione “B” una più atipica ma soprattutto potente CPU deca-core. Da tempo si vocifera che il team Samsung Exynos stia lavorando al suo primo processore con dieci core, e pare sia arrivato il momento del suo esordio.

Di tutti i chipmaker in circolazione, cioè Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung e Huawei, l’unico ad aver compiuto questo passo è MediaTek, quando nel 2015 lanciò una serie Helio X2x/X3x con una CPU con questo quantitativo di core fisici. Da allora, però, sia MediaTek che gli altri competitor si sono standardizzate su una CPU octa-core, giocando piuttosto su frequenze di clock e tipologie di core.

La motivazione di questa scelta è presto detta: temperature e consumi energetici, perché più core ci sono più c’è la possibilità che il loro azionamento in simultanea per le operazioni più complesse e avanzate provochi un impatto eccessivo sull’autonomia. Per questo, l’Exynos 2500-B non sarebbe pensato per gli smartphone bensì per i notebook e sarebbe destinato alla gamma Samsung Galaxy Book e forse per i tablet più pregiati, non prima del 2025.

Per la succitata serie Samsung Galaxy S25, invece, ci sarebbe l’Exynos 2500-A con la sua più tipica CPU octa-core, che comunque beneficerebbe di un upgrade tecnico rilevante, a partire dall’essere fabbricato a 3 nm, passando per la nuova GPU Xclipse 950 con architettura AMD RDNA 4 ma soprattutto per i core ARM Cortex-X5, definiti “il più grande aumento delle prestazioni degli ultimi cinque anni”.

