Twitter Blue arriva in Italia: cos’è e come funziona

Il nuovo abbonamento Blue di Twitter in queste ore ha cominciato ad apparire anche sulle pagine italiane del noto social network, offrendo la possibilità agli utenti di abbonarsi tramite le app mobile. Al momento non c'è nessun annuncio ufficiale, tuttavia, e Twitter continua a riportare come unici paesi compatibili Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda (probabilmente per un mancato aggiornamento delle pagine di supporto).

Arriva in Italia la spunta blu a pagamento: essere verificati su Twitter adesso è un lusso

Cos'è Twitter Blue?

Twitter Blue è un abbonamento mensile che offre agli utenti più attivi sul social network l'accesso esclusivo a funzioni premium, come la possibilità di modificare i tweet inviati, utilizzare NFT come immagini del profilo, caricare video a risoluzione 1080p e visualizzare meno pubblicità.

Grazie a Twitter Blue, inoltre, la propria identità verrà verificata sul social di Elon Musk e il profilo otterrà la famigerata spunta blu. I tweet degli utenti verificati compariranno in cima alle risposte, alle menzioni e alle ricerche.

Quanto costa Twitter Blue?

Twitter Blue ha un costo variabile che parte da 8€ ed arriva a 11€ al mese in base alla piattaforma su cui viene acquistato l'abbonamento. Chi effettua l'acquisto sul web, pagherà 8€ (iva esclusa, complessivamente 9.76€) al mese tramite carta di credito, mentre chi si abbonerà tramite iOS e Android pagherà 11€ su base mensile con il metodo di pagamento collegato ad App Store e Google Play Store.

Per abbonarvi, non dovrete far altro che recarvi nella sezione dedicata a Twitter Blue tramite web oppure app mobile.

Twitter Blue – Come risparmiare?

Le possibilità di risparmiare ci sono: per esempio acquistando l'abbonamento dal web per utilizzarlo successivamente anche tramite mobile (iOS e Android) si potrà pagare l'abbonamento 9.76€ al mese invece di 11€.

Acquistando invece l'abbonamento annuale, sempre dalla versione web di Twitter, il costo dell'abbonamento scenderà a soli 8.54€ al mese, pagando in una sola volta l'intero abbonamento al prezzo di 102.48€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il