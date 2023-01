Huawei Mate X3: il lancio del nuovo pieghevole si allontana

Huawei è stata tra le prime aziende a portare sul mercato gli smartphone pieghevoli in formato “tablet” e adesso starebbe lavorando al nuovo Mate X3, nonostante i rumors contrari. Il pieghevole di prossima generazione sarebbe in procinto di arricchire ancora una volta il segmento dei foldable: scopriamo tutto su questo nuovo foldable, atteso ormai dai primi mesi del 2022, su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Huawei Mate X3: tutto quello che sappiamo sul prossimo pieghevole

Design e display

Le indiscrezioni finora trapelate suggeriscono che Huawei Mate X3 possa offrire un design infold simile a quello visto con Galaxy Z Fold 4: avremmo quindi a disposizione due display, uno interno pieghevole e uno esterno. Quello interno avrebbe una dimensione di circa 8″ 2K con refresh rate di 120 Hz, mentre quello esterno sarebbe da 6,5″ e potrebbe avere per la prima volta il sensore ID integrato.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Nei mesi scorsi si è tanto vociferato delle possibili specifiche tecniche di questo nuovo smartphone foldable, ma la verità è che al momento i dettagli sono davvero pochi. In passato si è vociferato di come Mate X3 sarebbe potuto arrivare con tre diversi chipset: Kirin 9000, Snapdragon 888 e Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il nuovo pieghevole possa essere alimentato invece dallo Snapdragon 8 Gen 2 ma solo in versione 4G a causa del ban USA. Per la batteria, invece, si susseguono i rumor su una possibile capienza da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66W. Per la fotocamera, si parla di una configurazione tripla da 50+13+16 MP con sensori Sony IMX766, IMX688 e IMX351.

Prezzo e data di uscita

Le ultime voci suggerivano che Huawei Mate X3 sarebbe dovuto essere presentato entro la fine del 2022 ma così non è stato. Come afferma il leaker Teme, il lancio sarebbe rinviato a data da destinarsi.

