OPPO Find N2 Flip Global sempre più vicino: spunta il prezzo in Europa

Il MWC 2023 si avvicina e l'hyper per le novità dei produttori cinesi è alle stelle. Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma tra i protagonisti della fiera tech di Barcellona potrebbero esserci anche i nuovi modelli della serie Find X6, insieme al pieghevole a conchiglia OPPO Find N2 Flip: questo sarebbe anche il primo foldable del brand ad arrivare in versione Global ed ora un leak ci svela anche quanto dovrebbe costare in Europa.

Quanto costa OPPO Find N2 Flip Global: un leak svela il prezzo in Europa

Nei mesi scorsi OPPO ha lanciato ben due smartphone pieghevoli in patria, ossia Find N2 e il già citato flip phone. La compagnia ha confermato il debutto del dispositivo a conchiglia fuori dalla Cina, mentre il modello/tablet resterà un'esclusiva della madrepatria. Comunque si tratta di un passo avanti importante e le ultime indiscrezioni si soffermando sul possibile prezzo di OPPO Find N2 Flip in Europa.

Il flagship pieghevole dovrebbe arrivare da noi ad una cifra in linea anche con il colosso Z Flip 4 di Samsung: si parla infatti di un'unica configurazione da 8/256 GB, proposta a circa 1.100/1.200€. Il prezzo è indicativo per l'Europa e potrebbe variare in base alle tasse e l'IVA dei vari paesi: per il momento non sappiamo quanto costerà in Italia, ma comunque si tratta di un ottimo punto di partenza.

Il primo flip phone di OPPO ha debuttato in Cina di recente: ecco il nostro approfondimento dedicato. E se siete curiosi di mettere le mani sul dispositivo fin da subito, ecco dove comprare OPPO Find N2 Flip (in versione China), già a prezzo ribassato con Coupon.

