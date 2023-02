OPPO Find X6 Pro cambierà completamente stile: eccolo dal vivo

Dopo render e concept, ecco che finalmente spunta quella che dovrebbe essere la prima immagine dal vivo di OPPO Find X6 Pro, il prossimo top di gamma del colosso tech cinese. Si cambia registro con un look nuovo di zecca e un comparto fotografico sempre al top.

OPPO Find X6 Pro nella prima immagine dal vivo

La scocca del modulo fotografico

La prima immagine dal vivo dedicata ad OPPO Find X6 Pro arriva tramite il social cinese Weibo, spesso fonte di indiscrezioni. Ovviamente va presa con le dovute precauzioni; tuttavia appare credibile ed in linea con le immagini render pubblicate nelle scorse settimane. Il prossimo top di gamma della casa cinese cambierà totalmente stile, mettendo da parte l'attuale modulo che si erge dalla scocca per un look all'apparenza “più tradizionale”.

La presunta immagine dal vivo

Il top di gamma monta un modulo fotografico circolare (bicolore), all'interno del quale sono racchiusi tre sensori, di cui quello che dovrebbe essere un teleobiettivo a periscopio.

Impossibile non notare il doppio logo, ossia quello di Hasselblad e quello di MariSilicon: OPPO Find X6 Pro avrà quindi un chip dedicato e ottimizzazioni in collaborazione con il brand fotografico. Sopra i due sensori superiori troviamo il Dual Flash LED.

Stanto ai vari leak, lo smartphone avrà dalla sua una tripla camera da 50 + 50 + 50 MP con moduli IMX989 e IMX890. Per scoprire tutte le indiscrezioni sulla serie OPPO Find X6 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

