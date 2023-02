Cancellazione rapida della cronologia in arrivo su Google Chrome per Android

Prossimamente sarà possibile eliminare la cronologia registrata su Google Chrome per Android in modo molto semplice e rapido, consentendo di cancellare del tutto le ricerche e visite più recenti, un po' come avviene direttamente sull'account Google. Questa funzione, introdotta del 2021, sarà finalmente disponibile anche in Google Chrome per Android.

Cancella rapidamente gli ultimi 15 minuti di cronologia con Google Chrome per Android

Denominata “Quick Delete” questa nuova funzione in arrivo sulle versioni mobile del browser di Google. permetterà di cancellare rapidamente gli ultimi 15 minuti di cronologia registrata su Chrome. In questo modo tutte le pagine visitate e le ricerche effettuate nel precedente quarto d'ora svaniranno nell'oblio.

“Quando abilitata, la nuova opzione Quick Delete appare nel menu a tre pallini permetto agli utenti di cancellare rapidamente i dati degli ultimi 15 minuti” si legge nella descrizione della funzione di Google Chrome. Al momento, tuttavia, non è chiaro quando questa opzione sarà abilitata per tutti e se arriverà anche su Google Chrome per PC e iOS.

Nelle ultime settimane, Google ha lavorato duramente per implementare l'intelligenza artificiale all'interno del motore di ricerca: i risultati dovrebbe essere presentati tra pochi giorni, quando la compagnia di Mountain View svelerà il rivale di ChatGPT.

