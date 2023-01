OPPO Find N2 Flip su GeekBench: lancio Global sempre più vicino

Aggiornamento 17/01: la variante Globale di OPPO Find N2 Flip è comparsa su GeekBench, trovate i dettagli a fine articolo.

Sono passate alcune settimane dal lancio in Cina di OPPO Find N2 Flip, ma di certo non abbiamo dimenticato le promesse della compagnia cinese in merito all'uscita Global. Il modello Find N2 classico (il pieghevole in formato tablet) resterà un'esclusiva asiatica, mentre il primo flip phone del brand debutterà anche in versione internazionale. Il lancio potrebbe avvenire a stretto giro, vista la mole di certificazioni avvistate!

OPPO Find N2 Flip Global tra immagini e certificazioni: a quando il debutto?

L'uscita fuori dalla Cina di un dispositivo particolare come può essere un pieghevole e sempre carica di dubbi: non sempre le promesse vengono mantenute, quindi è sempre bene procedere con cautela. Per fortuna sembra che i dubbi possano essere messi da parte: OPPO Find N2 Flip in versione Global è stato certificato da vari enti internazionali (FCC, BIS, Bluetooth SIG) con tanto di immagini.

Il dispositivo è spuntato con la sigla CPH2437: il corpo misura 166,2 x 75,2 mm e le prime immagini non lasciano spazio ad incertezze. Si tratta proprio del pieghevole a coniglia di OPPO, in arrivo nel corso dei prossimi mesi. I documenti parlano del software (la ColorOS 13), della batteria da 4.300 mAh e della ricarica da 67W.

Nuovi benchmark | Aggiornamento 17/01

Dopo le certificazioni, OPPO Find N2 Flip in versione Global è apparso anche nei portali di benchmarking di riferimento, come nel caso di GeekBench. il nome in codice CPH2437 corrisponde a quello apparso nelle precedenti certificazioni, seppur il punteggio sia sotto tono rispetto a quanto è in grado di fare il Dimensity 9000+; tuttavia, spesso accade che gli smartphone testati prima del loro lancio sia in una versione depotenziata rispetto alla versione finale.

Non ci sono dettagli sulla data di presentazione Global di OPPO Find N2 Flip, ma la mole di documenti fa ben sperare. Proviamo a fare un'ipotesi ed è impossibile non farsi venire in mente il MWC 2023 (27 febbraio/2 marzo), ossia il palcoscenico perfetto per presentare questo dispositivo in Europa. Ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla casa cinese.

Il primo flip phone di OPPO ha debuttato in Cina di recente: ecco il nostro approfondimento dedicato. E se siete curiosi di mettere le mani sul dispositivo fin da subito, ecco dove comprare OPPO Find N2 Flip (in versione China), già a prezzo ribassato con Coupon.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il