Con Wondershare Filmora 12, l’editing video diventa un gioco da ragazzi sia su Windows che su Mac

Intuitivo, completo, professionale. Wondershare Filmora è l'editor video perfetto per chi desidera un programma che gli consenta di ottenere risultati di alta qualità, senza però infilarsi in meccanismi complessi e che richiedono ore ed ore di tutorial per poterne capire il funzionamento. Un editor video ideale sia per gli utenti più esperti, che con le immagini ci lavorano, sia per gli utenti alle prime armi, che approcciano dunque a questo mondo per la prima volta, che si tratti per svago, curiosità o un interesse personale. Ma cosa distingue Wondershare Filmora e perché è tra i migliori editor video presenti sul mercato? Scopriamolo insieme in questa recensione!

Recensione Wondershare Filmora

L'editing video diventa un gioco da ragazzi con Filmora

Oggi, di programmi di montaggio video ne esistono a bizzeffe, ma perché dovremmo scegliere un editor video anziché un altro? Cos'è che ce lo fa preferire ad altre soluzioni presenti sul mercato, magari anche più conosciute? Semplice. La facilità d'uso. Avere a che fare con un software dall'interfaccia pulita, chiara ed intuitiva, rende l'intera esperienza più appagante. E se quello stesso programma riesce a combinare facilità d'uso con risultati di qualità professionale e funzionalità ricche e all'avanguardia, è subito Bingo!

Con Filmora è stato Bingo! al primo colpo, e non è affatto un azzardo parlare di questo programma come il miglior editor video professionale e per giunta gratuito. L'interfaccia di tipo “drag-and-drop” rende l'editing video un vero e proprio gioco da ragazzi: basterà inserire tutti tutti gli elementi nella timeline, trascinandoli al suo interno e nella sequenza che preferite ed il gioco è fatto.

Nello specifico, l'interfaccia di lavoro si struttura in tre aree: a sinistra, la libreria contenente i file multimediali da inserire all'interno del sinistro, mentre a destra l'anteprima video che mostra in tempo reale i risultati delle modifiche da noi apportate. La parte inferiore dell'interfaccia, invece, è occupata dalla timeline all'interno della quale dovranno essere trasferite immagini, video, brani e tutto ciò che vogliamo includere nel montaggio video.

In pochi semplici passi vi troverete con un video pronto da editare, al quale potrete applicare filtri, effetti, migliorie di vario tipo, aggiungere testo, musica, elementi e che potete arricchire come più vi piace usufruendo delle tantissime opzioni che Wondershare Filmora mette a vostra disposizione.

Perché è tra i migliori editor video?

Diciamolo bello, chiaro e tondo: Filmora è tra i migliori editor video gratuiti di sempre, non solo perché offre a tutti la possibilità di montare ed editare video in modo facile, veloce e intuitivo, senza mai peccare in originalità. Ma anche perché offre una suite di funzionalità complete, utili e assai sofisticate, grazie alle quali dare vita a progetti in grado di stupire, emozionare e raccontare attraverso le immagini.

Nel concreto, parliamo di funzionalità come AI Portrait, per rimuovere con un solo tocco lo sfondo dal video, senza usare un green screen, e consente al tempo stesso di aggiungere bordi, effetti glitch, effetti video pixelati, di disturbo o di segmentazione per dare quel tocco in più all'immagine. E ancora, la Modalità Istantanea, grazie alla quale creare un video in modo pressoché istantaneo e automatico, aggiungendo semplicemente il supporto che si desidera modificare.

Altre funzionalità che ricorrono a potenti algoritmi di intelligenza artificiale sono AI Smart Cut-out, per selezionare, modificare ed eventualmente tagliare facilmente qualsiasi oggetto o sfondo indesiderato nelle tue clip; AI Audio Denoise, per rimuovere il rumore di fondo dall'audio o dai video; e AI Audio Stretch, una funzionalità che permette di ridimensionare qualsiasi traccia audio per adattarla alla durata del video in modo quasi istantaneo.

Ma la vera chicca di Wondershare Filmora consiste nella possibilità di espandere i confini della creatività con i plug-in di BorisFX e NewBlue FX e, soprattutto, nell'accesso diretto alle librerie di FilmStock, Unsplash, Giphy e Pixabay ed alle librerie musicali prive di copyright da poter utilizzare come sottofondo per i vostri video.

Piattaforme e requisiti di sistema

Ok, è tutto molto bello, Wodershare Filmora è l'editing video che fa per me e vorrei installarlo sul mio computer. Ma quali sono i requisiti minimi necessari per eseguire correttamente questo programma? Dipende dal sistema operativo installato sul vostro dispositivo. In caso di un PC Windows, i requisiti sono i seguenti:

Sistema Operativo supportato : Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 ( 64 bit OS ).

: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 ( ). Processore : Intel i3 o superiore multicore processor, 2GHz o superiore.

(CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per Video HD e 4K).

: Intel i3 o superiore multicore processor, 2GHz o superiore. (CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per Video HD e 4K). RAM : 4 GB RAM (8 GB richiesti per video HD e 4K).

: 4 GB RAM (8 GB richiesti per video HD e 4K). Grafica : Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva.

2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K).

: Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva. 2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K). Disco : Almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l'installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l'editing di video HD e 4K).

: Almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l'installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l'editing di video HD e 4K). Internet: La connessione a Internet è necessaria per la registrazione del software e l'accesso in linea per servizi quali Filmstock.

Se, invece, siete in possesso di un Mac, i requisiti sono invece i seguenti:

Sistema Operativo : macOS V12 (Monterey), macOS v11 (Big Sur), macOS v10.15 (Catalina), macOS v10.14 (Mojave).

: macOS V12 (Monterey), macOS v11 (Big Sur), macOS v10.15 (Catalina), macOS v10.14 (Mojave). Processore : Intel i5 o processore multicore più potente, 2GHz o superiore

(CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per video HD e 4K, compatibile anche con il chip Apple M1&M2 ).

: Intel i5 o processore multicore più potente, 2GHz o superiore (CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per video HD e 4K, ). Memoria : 8 GB RAM (16 GB richiesti per video HD e 4K).

: 8 GB RAM (16 GB richiesti per video HD e 4K). Grafica : Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva.

2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K).

: Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva. 2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K). Disco : Almeno 10 GB di spazio libero su disco per l’installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l’editing di video HD e 4K).

: Almeno 10 GB di spazio libero su disco per l’installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l’editing di video HD e 4K). Internet: Occorre una connessione Internet per la registrazione del software e l’accesso a servizi online come Filmstock.

Prezzi

Che ci crediate o meno, potete installare e utilizzare questo incredibile programma di editing video anche gratuitamente, nella sua versione di prova. L'unica limitazione, in questo caso, è che una volta montato ed editato, il vostro video verrà esportato con filigrana. In altre parole, troverete il logo Filmora stampato in qualche angolo dell'immagine.

In alternativa, per una esperienza senza limiti, potete scegliere di acquistare Wondershare Filmora. A tal proposito segnaliamo che sono attive più proposte di acquisto:

Abbonamento quadrimestrale: in offerta a 26,99€ , può essere annullato in qualsiasi momento.

quadrimestrale: in offerta a , può essere annullato in qualsiasi momento. Abbonamento annuale : in offerta a 49,99€ , anche in questo caso può essere annullato in qualsiasi momento vogliate.

: in offerta a , anche in questo caso può essere annullato in qualsiasi momento vogliate. Acquisto una-tantum: in offerta a soli 79,99€, il programma sarà vostro per sempre e non dovrete mai più preoccuparvi di rinnovare l'offerta!

Ah, non dimentichiamo che il prezzo sarà lo stesso a prescindere dal vostro sistema operativo.

Conclusioni

Giungiamo alle conclusioni. Wondershare Filmora è sicuramente tra i migliori editor video. Ricco di funzionalità e dall'interfaccia super intuitiva, questo programma potrà essere utilizzato sia dagli utenti più esperti, sia da chi approccia per la prima volta al mondo dell'editing video, garantendo sempre risultati professionali.

Che sia per lavoro, per svago o per un utilizzo personale, Filmora saprà assecondare le vostre esigenze e metterà nelle vostre mani un potente strumento con il quale dare ampio sfogo alla vostra creatività. Il tutto, gratuitamente – a qualche compromesso – o ad una cifra di tutto rispetto considerando l'utilità e la completezza del software!

Articolo sponsorizzato.

