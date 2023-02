vivo V27e tra immagini e specifiche: il piccolo della serie non ha segreti

La serie V27 debutterà nel mercato Global il prossimo 1 marzo e oltre ai fratelli maggiori è atteso anche il lancio di vivo V27e, il modello budget della gamma. Un insider ha svelato tutti i dettagli del piccolo della famiglia, insieme al design: ormai il nuovo arrivato non ha quasi più segreti!

vivo V27e svelato: ecco immagini e specifiche del modello base della serie

Similmente ai fratelloni, anche vivo V27e condividerà il medesimo stile per quanto riguarda la scocca. Abbiamo quindi una tripla fotocamera verticale, inserita in un modulo rettangolare e affiancata da un flash LED anulare. Un look elegante, nonostante si tratti del dispositivo di ingresso nella serie.

Frontalmente, secondo quanto riportato da un noto insider, avremo uno schermo AMOLED E4 da 6,4″ con refresh rate a 120 Hz. La scocca – in vetro AG, ossia un pannello opaco e anti-impronte – è disponibile nelle colorazioni Glori Black e Lavender Purple.

VIVO V27e 4G [Global]



– Glory Black, Lavender Purple [ AG Glass]

– 6.5" E4 AMOLED 120hz

– Helio G99

– 64MP OIS +2MP+2MP / 32MP Front

– 66W Flash / 5000 mAh

– 8GB +8GB [VRAM] / 256GB

– IP54

– Funtouch OS 13 / A13

– 3rd march Pre-order pic.twitter.com/qVKo0ikJtA — Paras Guglani (@passionategeekz) February 20, 2023

La selfie camera dovrebbe essere un'unità da 32 MP mentre sul retro ci sarebbe un triplo modulo da 64 + 2 + 2 MP con stabilizzazione OIS. A muovere il tutto dovremmo trovare il chipset Helio G99 di MediaTek, con 8 GB di RAM (espandibile virtualmente) e 256 GB di storage UFS 2.2.

Completano il quadro una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W, la certificazione IP54 contro gli schizzi e Android 13 (sotto forma di Funtouch OS 13).

Per concludere, l'insider sostenere che il lancio in India non avverrà durante l'evento del 1 marzo: pare che saranno lanciati prima il modello base e il fratello maggiore Pro e poi vivo V27e arriverà successivamente.

Ovviamente restiamo in attesa di ulteriori novità: nel frattempo, se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento sulla gamma V27!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il