La serie vivo S16 in dirittura d’arrivo: lancio entro la fine dell’anno?

vivo ha da poco presentato i nuovi smartphone della serie X90, ma si vocifera anche di un'altra aggiunta. Parliamo della famiglia vivo S16: un insider asiatico svela che avremo ancora una volta un trittico di smartphone e anticipa alcune delle sue caratteristiche. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che è trapelato finora su caratteristiche, uscita e prezzi dei prossimi smartphone.

Aggiornamento 01/12: un nuovo leak suggerisce che la serie S16 di vivo possa arrivare sul mercato entro la fine dell'anno. Trovate tutti i dettagli nell'articolo.

vivo S16, S16 Pro ed S16e: tutto quello che sappiamo finora

Display e design

S15 Pro

La generazione attuale è composta dai modelli S15 ed S15 Pro, insieme al “piccolo” S15e. Anche per la nuova gamma si vocifera di tre dispositivi, con il medesimo schema. Avremo quindi vivo S16, il fratello maggiore S16 Pro ed una probabile proposta più accessibile chiamata S16e.

Al momento non ci sono dettagli sul design – purtroppo – ma un leaker svela le possibili colorazioni. Il modello S16 dovrebbe arrivare in oro, arancione, nero e verde mentre il “piccolo” S16e nelle versioni blu, nero e viola.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche, per ora si conosce davvero molto poco. Un leak delle scorse settimane ha rivelato i presunti chipset che potremmo trovare a bordo dei nuovi smartphone. I dispositivi S15 erano dotati di soluzioni MediaTek, Qualcomm ed Exynos; a questo giro non ci sarà Samsung. Il modello S16e dovrebbe offrire il Dimensity 1080 mentre S16 sarebbe mosso dallo Snapdragon 870. Il modello più performante, invece, potrebbe essere alimentato dal nuovo Dimensity 8200.

S15 Pro

Ciliegina sulla torta, S16 Pro avrebbe anche il chip d'immagine V1+, ISP proprietario realizzato da vivo.

A ciò si aggiungono gli ultimi dettagli emersi dalla certificazione 3C, ammettendo che ne siano loro i protagonisti. Nelle ultime ore, infatti, due smartphone vivo con numero di modello V2244A e V2245A sono apparsi nel database dell'ente 3C. Si ritiene che i dispositivi in questione siano proprio vivo S16 e S16 Pro.

Stando a quanto emerge dalla documentazione, entrambi gli smartphone supporteranno le reti 5G e potrebbero supportare la ricarica rapida a 80 W.

vivo S16, S16 Pro e S16E – Disponibilità e prezzi

Per quanto riguarda il lancio, invece? Inizialmente si pensava ad un debutto entro il primo trimestre del prossimo anno. Considerando la certificazione 3C, non si esclude la possibilità che i nuovi dispositivi possano arrivare anche prima, già nel mese di dicembre, come suggerito anche dal noto insider Digital Chat Station. Non si hanno ancora, invece, informazioni sul prezzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il