La pallina smart Xiaomi sarà il giocattolo preferito del vostro gatto, a meno di 5€

Il vostro gatto è pigro o cercate qualche bel giocattolino con il quale farlo divertire? Abbiamo il regalo giusto per il vostro amico a quattro zampe: la pallina intelligente Xiaomi YouPin! Morbida e colorata, questa pallina emette dei suoni che incitano il gatto a muoversi e a giocare. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

La pallina smart Xiaomi YouPin saprà come far divertire il vostro gatto

Questa simpatica pallina smart proveniente da Xiaomi YouPin saprà come intrattenere il vostro pelosetto, facendolo divertire e tenendolo in salute, incitandolo a muoversi e a giocare. La pallina, morbida e colorata, è dotata di un sensore in grado di rilevare quando viene toccata dalla zampetta del gatto, emettendo così dei suoni in grado di catturare la sua attenzione e stimolare il naturale istinto cacciatore del felino.

Più nello specifico, la pallina può emettere tre tipi di suoni diversi, a seconda del modello che si acquista: quella gialla emette il suono di un grillo, quella rosa il cinguettio di un uccello, e quella blu il verso di una rana. Inoltre, per rendere la palla ancora più stimolante, questa è dotata di un piccolo contenitore all'interno del quale può essere inserita dell'erba gatta. Vedrete il vostro gatto correre e saltare in tutta la casa seguendo questa piccola pallina colorata!

La pallina smart per gatti Xiaomi YouPin può essere acquistata in offerta su AliExpress a meno di 5€. Insomma, poche monetine per far felice il vostro bel gattino. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

