Samsung Galaxy A23 5G: un problema avrebbe portato ad un grande taglio della produzione

Samsung avrebbe deciso di ridurre la produzione di smartphone Galaxy A23 5G del 70%. Tutto sarebbe legato ad un problema dal quale sarebbero scaturite le scarse prestazioni del dispositivo, specie nel comparto fotografico. Parliamone nel dettaglio.

Samsung avrebbe deciso di ridurre la produzione di Galaxy A23 5G, ecco il motivo

Stando a quanto riferito dalla fonte, Samsung avrebbe richiesto un taglio del 70% della produzione di Galaxy A23 5G, facendo scendere ad appena 4 milioni le unità di smartphone da produrre, contro gli iniziali 12.6 milioni previsti dall'azienda.

Il relativo fallimento di questo specifico modello della serie, secondo la fonte, lo si deve ad un problema nel comparto fotografico di Samsung Galaxy A23 5G, al quale si devono le scarse prestazioni della fotocamera. Scendendo un po' più a fondo nei particolari, il problema sarebbe il sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico sviluppato dalla Sunny Optical. Per riuscire ad individuarlo, Samsung avrebbe addirittura condotto un'indagine durata più di un mese, e la presunta risoluzione del problema non ha comunque prodotto i risultati sperati. Tant'è che l'azienda si sarebbe vista costretta a tagliare la produzione.

Questo non è l'unico smartphone della seria A di Samsung ad aver incontrato un più triste destino. Stando a quanto trapelato in rete di recente, infatti, il produttore coreano avrebbe anche deciso di cancellare il Samsung Galaxy A74 dalla scaletta degli smartphone che verranno lanciati il prossimo anno. Non è ancora chiaro, al momento, il motivo che avrebbe spinto l'azienda a prendere una decisione del genere, né se questo smartphone è stato totalmente cancellato dai piani di Samsung o se – al contrario – verrà lanciato in un più tardi momento.

