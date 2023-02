Google Maps: le indicazioni arrivano direttamente nell’Isola Dinamica di iPhone 14 Pro

Google ha annunciato un bel po' di novità in arrivo su Maps nei prossimi mesi, una delle quali specifica per gli utenti in possesso di un iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, i modelli che dispongono dell'innovativa isola dinamica. Un prossimo aggiornamento di Google Maps, infatti, porterà le indicazioni di navigazione proprio qui.

Google Maps supporterà le Attività in tempo reale per portare le indicazioni nell'Isola Dinamica di iPhone 14 Pro

Per chi non lo sapesse, con iOS 16 hanno debuttato le Attività in tempo reale, una nuova funzionalità che permette di seguire un'attività – appunto – o un evento in corso in diretta, dalla schermata di blocco dell'iPhone. Un esempio molto semplice: questa funzionalità permette di seguire in tempo reale il risultato di una partita di calcio, mostrandolo direttamente nella schermata di blocco e senza costringervi a sbloccare lo smartphone ogni volta per controllare sul Web i risultati dell'incontro.

Bene. Google ha annunciato che in futuro arriverà un aggiornamento che permetterà a Maps – il suo servizio di mappe – di sfruttare le Attività in tempo reale per fornire indicazioni sul percorso direttamente nell'isola dinamica di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, fornendo dunque le informazioni a colpo d'occhio nella parte superiore dello schermo.

Questa integrazione permetterà agli utenti di ricevere aggiornamenti e indicazioni in tempo reale per spostarsi a piedi, in auto, in bicicletta, con i mezzi pubblici (e qualsiasi altra forme di navigazione offerta e supportata da Google Maps) senza dover sbloccare il proprio iPhone e aprire l'app. Si potrà poi premere a lungo sull'isola dinamica per aprire una schermata più estesa con informazioni aggiuntive sul percorso.

Non è ancora chiaro quando Google intenderà rilasciare questo aggiornamento. Intanto, ricordiamo che Apple Maps supporta le Attività in tempo reale sin dai tempi del loro rilascio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il