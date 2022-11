vivo V27 potrebbe arrivare nei primi mesi del 2023

Sono trapelate in rete le prime informazioni su vivo V27, nuovo smartphone della gamma V della nota azienda cinese. Questo dispositivo potrebbe arrivare su mercati selezionati entro i primi mesi del 2023.

vivo V27, V27 Pro e V27e: il periodo di lancio trapela online

Vivo V25

Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di 91mobiles, la nuova serie V27 di vivo sarà formata da tre diversi smartphone: un modello standard, la versione Pro e un ultimo dispositivo chiamato V27e.

vivo V27 e V27 Pro saranno lanciati su diversi mercati (uno fra tutti, l'India) nel mese di febbraio 2023. Diverso il discorso per il modello V27e, di cui non è ancora noto il periodo di uscita, ma che sicuramente non debutterà in concomitanza delle altre due versione.

Questi nuovi smartphone sono considerati i successori della serie V25, apprezzata soprattutto per le buone prestazioni sia del SoC che del comparto grafco, e con il prezzo da medio di gamma.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il