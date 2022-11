OnePlus vuole stupire tutti con un wearable AR

Realtà virtuale, realtà aumentata, metaverso: tutti concetti che gravitano da anni nel mondo tecnologico ma che tuttora trovano difficile applicazione nel pubblico di massa. Meta ci sta provando, mettendo sul piatto 10 miliardi all'anno in investimenti sul metaverso. Se si parla di OnePlus, è una delle compagnie che ha fatto alcuni timidi tentativi: penso al OnePlus World o al lancio di OnePlus Nord, che fu possibile seguire anche in realtà aumentata.

OnePlus pensa alla realtà aumentata applicata al mondo degli wearable

E se OnePlus ha approcciato il mondo VR e AR in modo più morigerato, aziende più grandi come la casa madre OPPO o la rivale Xiaomi hanno realizzato occhiali AR che hanno cercato di mantenere vivo l'interesse verso queste tecnologie. A quanto pare, a queste due potrebbe presto aggiungersi OnePlus, che sul suo forum ufficiale ha lanciato un'iniziativa per coinvolgere la community nella creazione di un wearable AR.

La discussione creata nel forum OnePlus verte su tre argomenti principali: l'esperienza di utilizzo dei gadget AR/VR sono da migliorare (specialmente sotto l'aspetto fisico e del “mal di mare”), le aziende sono lente nel renderli prodotti di massa e il bisogno di mettere queste tecnologie al servizio di prodotti e servizi significativi. Sulla base di questi tre fattori da tenere in considerazione, OnePlus ha dato via all'AR Wearables Design Contest in collaborazione con l'Industrial Design Center della compagnia.

Con questa campagna, i membri della community potranno condividere le proprie idee per la realizzazione di un eventuale prodotto AR nel campo degli indossabili, che siano questi visori ma non solo. Ci saranno 6 candidati scelti dalla giuria che avranno filo diretto con Product Manager AR e ID Designer di OnePlus; fra questi, 3 vincitori riceveranno un paio di OnePlus Buds Pro mentre il più votato un paio di OPPO Air Glass. Cosa più importante, fra i tre vincitori verrà scelto il progetto più convincente, di cui verrà creato un prototipo non funzionante che verrà mostrato all'interno dei negozi OnePlus. Se foste interessati, potete partecipare entro il 7 novembre 2022:

Partecipa al OnePlus AR Wearables Design Contest

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il