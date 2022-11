Galaxy S23: Samsung “copia” Xiaomi e migliora l’autonomia

Se la serie S21 non ha brillato in quanto ad autonomia, le cose potrebbero cambiare con l'avvento della serie Samsung Galaxy S23. E non soltanto grazie allo Snapdragon 8 Gen 2, il prossimo SoC Qualcomm che dovrebbe beneficiare dell'efficienza produttiva di TSMC. Samsung ha deciso di adeguare anche la componente software, come rivela il leaker Ice Universe, in modo da aumentare l'autonomia a discrezione dell'utente.

Una delle novità di Samsung Galaxy S23 si chiamerebbe Light Mode: ecco come funziona

A partire dal lancio della One UI 4.1.1, Samsung ha introdotto un nuovo menu nelle impostazioni chiamato “Performance profile“. Al suo interno, l'utente può scegliere fra due modalità, Standard e Light, differenziate sulla base delle prestazioni offerte. Come ha fatto Xiaomi in passato, in questo modo l'utente può impostare la Light Mode per abbassare le performance e ridurre temperature e consumi. Secondo Ice Universe, questa modalità non comprometterà le prestazioni della serie Samsung Galaxy S23, abbassandole di poco a fronte di consumi notevolmente ridotti.

The Samsung Galaxy S23 series will get a "Light (Low Power) mode," which can moderately reduce performance while greatly reducing power consumption without affecting refresh rates. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1 — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2022

Sulla base di quanto trapelato finora, Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra sarebbero dotati di batterie da 3.900, 4.700 e 5.000 mAh e ricariche da 25W e 45W e wireless da 15W (anche inversa). Se foste curiosi di scoprire tutte le specifiche della serie S23, trovate tutti i dettagli nell'articolo dedicato.

