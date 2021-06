La modalità Bilanciata/Performance torna nella MIUI: ecco come funziona su Xiaomi

Prima era solo un rumor, poi è diventata un'anticipazione del team Xiaomi, adesso è ufficiale: nella MIUI 12.5 è tornata una feature del passato. Forse ve la ricordate ai tempi della MIUI 7, anche perché è progressivamente scomparsa a partire dalle versioni successive della UI proprietaria. Mi riferisco alla modalità Bilanciata/Performance, una delle varie funzionalità pensate dalla compagnia per ottimizzare i consumi energetici. Inizialmente questa libertà di scelta era concessa alla volontà degli utenti, ma con le scorse edizioni della MIUI Xiaomi ha preferito affidarla al proprio sistema. Se vi manca, sappiate che con gli ultimi aggiornamenti MIUI sta ufficialmente facendo il suo ritorno sugli smartphone dell'azienda.

Xiaomi aggiorna la MIUI e riporta in auge una vecchia modalità precedentemente scomparsa

A segnalarlo è l'insider Kacper Skrzypek, uno dei membri della Xiaomi.eu, una delle personalità che è solita anticipare alcune delle novità software della MIUI. Dalle parole si è passati alle azioni, dato che Xiaomi ha così deciso di reintrodurre questa funzionalità all'interno dell'ultima versione della MIUI 12.5. Una novità che potrebbe derivare dalla nascita del team MIUI Pioneer Group, ideato proprio per risolvere i problemi del software Xiaomi.

New "Performance mode" appeared in #MIUI (starting from beta 21.6.28). Unfortunately it works only in China ROM (not Global) and requires a special prop (so not all devices are supported). Enabled it for myself. pic.twitter.com/VaGSnxHdw9 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) June 29, 2021

Come dimostra lo screenshot postato in rete, all'interno del menu Batteria raggiungibile dalle Impostazioni sono state aggiunte le due opzioni, “Performance” e “Bilanciata“. Al di sotto di esse è presente un contatore che fornisce una stima delle ore di batteria attiva che si possono ottenere impostando le modalità di utilizzo. Si passa dalle modalità di risparmio standard ed Ultra, quelle che ovviamente restituiscono il maggiore grado di autonomia, a quella “Bilanciata“. Questa restituirà un utilizzo dell'hardware con compromessi in termini prestazionali, senza spingere sull'acceleratore del SoC, fornendo consumi più in linea con la media. Scegliendo “Performance“, invece, si sprigionerà il grado massimo di prestazioni offerte dal dispositivo, senza badare troppo a tenere bassi i consumi. Quest'ultima modalità sarà particolarmente indicata per chi gioca o in quei contesti in cui si necessita delle performance più elevate possibili.

Come fatto presente, la novità è stata reintrodotta nella MIUI 12.5 Beta in versione 21.6.28. Per il momento, quindi, è una feature limitata ai beta tester in Cina, per quanto possiate installare manualmente la Beta sul vostro smartphone (qualora compatibili). Se foste curiosi di testarla, potete scaricare la ROM dall'articolo dedicato, ma non vi assicuriamo che funzioni su tutti gli smartphone.

