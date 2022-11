Xiaomi 13 Pro: queste sono le presunte colorazioni, potrebbe esserci una versione in pelle

Aumentano ancor di più le indiscrezioni su Xiaomi 13 e 13 Pro. Questa volta, i rumor riguardano il design della variante Pro, e più nello specifico le presunte colorazioni disponibili e i materiali utilizzati. Pronti a sapere cosa è stato scoperto? Andiamo!

Queste potrebbero essere le colorazioni di Xiaomi 13 Pro

Le informazioni provengono, ancora una volta, dall'ormai noto e super affidabile blogger Digital Chat Station. Stando a quanto riferito, Xiaomi 13 Pro sarà disponibile in ben quattro colorazioni: nero, bianco, verde e rosa. Le ultime due opzioni dovrebbero includere una scocca rivestita in pelle ecologica, probabilmente lo stesso materiale che è stato utilizzato su Xiaomi 12S Ultra.

Dovrebbe anche esserci un'edizione in ceramica, che secondo la fonte Xiaomi avrebbe già ordinato e testato. A questo punto, tuttavia, non è chiaro quale sia la colorazione coinvolta.

Per scoprirne di più, dovremo attendere ancora un po'. Xiaomi non ha ancora comunicato una data di lancio della nuova serie di smartphone, ma dal momento in cui si ritiene che entrambi i nuovi modelli implementeranno i nuovi Snapdragon 8 Gen 2, si presuppone che il debutto avverrà dopo il 17 Novembre, giorno ultimo del Qualcomm Snapdragon Summit 2022.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Xiaomi 13 e 13 Pro, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei dispositivi.

