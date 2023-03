Questo tappetino per il mouse di Xiaomi YouPin è ecologico e costa meno di 6€

La gamma di accessori da Xiaomi YouPin si arricchisce con il tappetino per mouse Son of Oak, una soluzione ecologica realizzata in sughero: ancora una volta la piattaforma di crowdfunding ci offre un gadget irrinunciabile ad un prezzo stracciato!

Il tappetino per mouse Son of Oak arriva da Xiaomi YouPin e costa pochissimo

Come anticipato anche in apertura, il tappetino Son of Oak da Xiaomi YouPin è realizzato in sughero: si tratta di un materiale ecologico particolarmente apprezzato vista la sua elevata sostenibilità. Naturale, riciclabile e biodegradabile! Il tappetino misura 260 x 210 mm (non va confuso con quello MIIIW, di grandi dimensioni), è disponibile in tre colorazioni ed è leggerissimo e facile da portare in giro.

Il tappetino per mouse Son of Oak arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress: il prezzo è super conveniente (meno di 6€) ed è presente la spedizione gratuita.

