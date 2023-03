Redmi Note 12S in arrivo: sarà lui il primo Note 12 in Europa?

Decifrare le strategie di lancio di Xiaomi è sempre un'impresa: per esempio, non sappiamo quando arriverà la serie Note 12 ma adesso veniamo a scoprire l'esistenza di Redmi Note 12S. Da quando Xiaomi e i suoi sub-brand hanno ufficialmente varcato i confini della Cina, il rimpallo di modelli su modelli e relativi rebrand complica la vita a coloro che vorrebbero capire con anticipo quali modelli arriveranno e quando, ma proviamo a fare un quadro della situazione.

Redmi Note 12S potrebbe dare il via alla serie Note 12 anche qua in Europa

#RedmiNote12S is being prepared to be released. One of European Xiaomi's distributors said sales will begin in mid-May. Probably (not confirmed yet) codename "sea"/"ocean" (if it's true, it's a MediaTek device – IDK which SoC; two codenames = one for NFC version and one without) — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) March 2, 2023

Prima di tutto c'è l'insider Kacper Skrzypek, che su Twitter afferma che Redmi Note 12S sarebbe prossimo alla presentazione in Europa, con il periodo di metà maggio come quello previsto. Il nome in codice sarebbe “sea/ocean“, in entrambi i casi con chip MediaTek e differenziato solo per la presenza o meno dell'NFC. Vi basta dare un'occhiata alla lista dei modelli che hanno composto la serie Redmi Note 11 per capire quanto sia complesso interpretare cos'abbia in cantiere Xiaomi.

Per il momento, in Cina e India sono stati presentati ufficialmente Redmi Note 12 e le varianti Pro, Pro+, Explorer e Speed Edition, con quest'ultima che è stata portata anche sul mercato europeo sotto forma di POCO X5 Pro. Sappiamo poi che Redmi Note 12 4G dev'essere presentato e che in rete sono trapelati i prezzi per l'Europa della serie Note 12. In tutto ciò, Redmi Note 12S è un modello inedito ma che a questo punto potrebbe anche rivelarsi un rebrand; considerato che si baserebbe su piattaforma MediaTek ed escludendo quelli Qualcomm potrebbe essere la nostra versione di Note 12 Pro, Pro+ o Explorer, se non addirittura un modello mai visto finora.

