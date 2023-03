OPPO presenta ColorOS 13.1: novità e modelli compatibili

All'evento di presentazione di Find X6 e X6 Pro, OPPO ha presentato anche un'altra importante novità che risponde al nome di ColorOS 13.1. I produttori di smartphone ci hanno abituato ad aggiornamenti intermedi fra un major update e l'altro, solitamente in occasione del lancio di nuovi top di gamma che portano con sé nuove soluzioni software. Vediamo quindi quali sono, e su quali smartphone e tablet dovrebbero essere aggiunte.

ColorOS 13.1 debutta con la serie OPPO Find X6: tutte le novità software

Cosa cambia

L'aggiornamento ColorOS 13.1 vede un focus da parte degli sviluppatori OPPO su privacy, prestazioni e produttività. Si parla infatti di riunioni più efficienti, con diverse funzionalità che aiutano l'utente a gestire gli incontri con i colleghi: il sistema invia in automatico un promemoria della riunione, e basta un click per entrarvi, dopodiché ci sono sottotitoli e traduzioni in tempo reale (con supporto fino a 8 lingue) e la registrazione automatica della conversazione riuscendo a distinguere e separare i diversi interlocutori.

Come per le riunioni, il sistema rende anche i viaggi più efficienti, con indicazioni in tempo reale su orari, destinazioni, alberghi, mezzi di trasporto e food delivery; inoltre, lo smartphone diventa una chiave digitale per auto, in partnership con marchi quali BYD, Tesla, BMW, Xpeng, NIO, Li Auto e Geely ZEEKR. La simbiosi fra smartphone e tablet è stata migliorata, con un'interconnessione più rapida per quanto riguarda condivisione della connessione e trasferimento dati. Il tutto è stato certificato dai 10 principali enti del settore sicurezza, a conferma della tutela della privacy attuata da OPPO.

Quali modelli si aggiorneranno

Non c'è ancora una roadmap ufficiale, ma sulla base della politica degli aggiornamenti che OPPO è solita tenere ecco quali modelli di smartphone e tablet dovrebbero aggiornarsi alla ColorOS 13.1:

Find X5, X5 Pro, X5 Lite

Find X3, X3 Pro, X3 Neo, X3 Lite

Reno 8 4G/5G, Reno 8 Pro, Reno 8 Lite, Reno 8Z

Reno 7 4G/5G, Reno 7 Pro, Reno 7 Lite, Reno 7Z

Reno 6 4G/5G, Reno 6 Pro, Reno 6Z

Reno 5 4G/5G, Reno 5 Pro, Reno 5Z

F21 Pro, F21s Pro, F19, F19 Pro, F19s

K10 4G/5G

A96, A95, A77 5G, A77s, A76, A74 4G/5G, A54 5G

