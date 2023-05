Xiaomi 14 e WLG High-Lens: come migliorerà la fotocamera

Con il lancio di Xiaomi 13 Ultra, la compagnia fondata da Lei Jun ha dimostrato ancora una volta la volontà di alzare l'asticella nell'hardware della fotocamera, e la serie Xiaomi 14 non dovrebbe essere da meno. Il suo lancio è ancora lontano all'orizzonte, ma stanno già iniziando ad accumularsi indiscrezioni su cosa possiamo aspettarci in termini di novità. Un aspetto su cui Xiaomi ha prestato particolare attenzione con i suoi ultimi camera phone è quello delle lenti fotografiche, che sull'ultimo 13 Ultra hanno raggiunto livelli mai visti prima su uno smartphone.

Lenti ancora più pregiate per la fotocamera della serie Xiaomi 14: ecco perché

Arriva così il rumor che parla di come Xiaomi avrebbe firmato un contratto con AAC Technologies, uno dei principali produttori di componenti elettrici per smartphone e non, principalmente speaker, microfoni, sensori vari, antenne, motori di vibrazione aptica e fotocamere. In tal senso, era il 2021 quando Redmi K40 Gaming Edition (anche conosciuto come POCO F3 GT) arrivò sul mercato come il primo smartphone al mondo ad avere una fotocamera dotata di lenti ibride con elementi in vetro e plastica forniti da AAC Optics, la branca di AAC che si occupa di tali componenti. Si chiamano lenti WLG, acronimo che sta per Wafer Level Glass e la cui struttura ibrida fa sì che possano offrire un'apertura focale maggiore e quindi più luce che entra nel sensore, a beneficio soprattutto delle foto con poca luce; queste lenti hanno anche un rivestimento anti-riflesso che riduce gli artefatti che possono capitare, specialmente in fase serale quando nella scena inquadrata ci sono luci che potrebbero provocare il classico effetto di ghosting.

Solitamente gli smartphone utilizzano lenti in plastica, meno complesse e costose da produrre rispetto a quelle in vetro, e la soluzione studiata da AAC può essere un compromesso ideale. Di recente, Xiaomi e AAC hanno avviato il programma Camera Joint Laboratory, ed è altamente probabile che, mentre le lenti Leica Summicron rimarranno esclusiva del modello Ultra, sui modelli base e Pro della serie Xiaomi 14 ritroveremo questo tipo di lenti più avanzate del normale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il