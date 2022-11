Xiaomi 13 e 13 Pro: il lancio è stato rinviato, ecco cosa è successo

Era tutto pronto per il lancio di Xiaomi 13 e 13 Pro. Era, infatti. Perché l'evento, fino a qualche ora fa fissato per il 1° dicembre, è stato rimandato a data da destinarsi. Cerchiamo di capire insieme cosa sia successo.

Xiaomi posticipa il lancio della serie 13, ecco il possibile motivo

Purtroppo, con un comunicato diffuso sui suoi canali ufficiali, Xiaomi ha annunciato che il lancio dei tanto attesi nuovi smartphone della serie 13 è stato rinviato. Al momento, non è ancora noto quando il colosso cinese intenderà alzare il sipario su Xiaomi 13 e 13 Pro, con la promessa di farci sapere quanto prima possibile quale sarà la nuova data di lancio della prossima generazione di smartphone di punta del marchio.

Le cause sono ancora sconosciute. Il lancio di Xiaomi 13 è stato posticipato proprio in seguito alla morte di Jiang Zemin, leader comunista che ha guidato la Cina verso il raggiungimento della sua posizione come superpotenza globale. Secondo la stampa locale, l'ex leader si sarebbe spento all'età di 96 anni. Non è ancora chiaro se questo è il reale motivo che ha spinto il colosso della tecnologia a posticipare il lancio della nuova serie di smartphone, in quanto nel comunicato ufficiale non viene dichiarato nulla a riguardo, ma la coincidenza lascia riflettere.

Come anticipato, il produttore non ha ancora comunicato la nuova data di lancio per Xiaomi 13 e 13 Pro. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli sulla prossima serie, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei dispositivi.

