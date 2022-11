Xiaomi 13 con Leica, MIUI 14 e non solo: ufficiale la data di presentazione

L'abbiamo atteso per mesi e non sono mancati i soliti leak su design e specifiche. Stiamo parlando del prossimo top di gamma della casa di Lei Jun, il cui debutto è previsto davvero a strettissimo giro (e prima del solito!). Xiaomi 13 e 13 Pro hanno una data di presentazione, insieme alla MIUI 14, a Watch S2 e non solo: ecco tutti i dettagli sull'uscita e le prime conferme ufficiali da parte della compagnia cinese!

Xiaomi conferma la data di presentazione della serie 13 (con Leica), della MIUI 14 e di altri prodotti

Xiaomi 13 e 13 Pro data presentazione

Per prima cosa arriva la conferma in merito alla presenza di fotocamere realizzate in collaborazione con Leica: la partnership si rinnova anche con i nuovi Xiaomi 13. In merito alla data di presentazione, fissata per il 1° dicembre, Xiaomi 13 e 13 Pro non saranno soli: ovviamente i due top vedranno la presenza della MIUI 14, ultima incarnazione dell'interfaccia proprietaria del brand cinese.

Insieme agli smartphone della serie e al software, avremo anche l'uscita di Xiaomi Watch S2: si tratta del nuovo indossabile premium dell'azienda, protagonista dei primi teaser. Infine ci sarà il debutto degli auricolari true wireless Xiaomi Buds 4, ultima incarnazione delle TWS della casa asiatica (ad agosto avviamo avuto il modello Buds 4 Pro).

Ma cosa aspettarci da Xiaomi 13? La compagnia di Lei Jun ha confermato alcune delle novità che vedremo a bordo dei flagship. Il modello base avrà dalla sua uno schermo flat OLED con bordi super super sottili (si parla di 1.61 mm). Inoltre avremo un corpo con impermeabilità di tipo IP68 mentre il cuore dei terminali sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, fresco di lancio.

Volete sapere di più su Xiaomi 13? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak e le conferme!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il