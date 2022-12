Primo teaser per Xiaomi Sound Pro: nuovo smart speaker in arrivo a breve

Xiaomi ha pubblicato sui social la prima immagine teaser per uno dei prodotti che verrà presentato il prossimo 11 dicembre, in concomitanza con il lancio della nuova serie 13. Per tutti gli amanti della musica, l'azienda cinese ha pensato al nuovo Xiaomi Sound Pro Smart Speaker: una cassa stilosa e potente.

Xiaomi Sound Pro Smart Speaker: qualità audio flagship per gli amanti della musica

L'immagine teaser pubblicata da Xiaomi mostra il design del prodotto, dal corpo cilindrico, e viene accompagnata da alcune informazioni riguardanti questa cassa smart come alcune funzioni e caratteristiche.

Xiaomi Sound Pro offrirà un suono definito di “qualità flagship” per tutti gli amanti della musica, con la parte superiore del dispositivo che adatterà il colore all'ambiente oppure al ritmo della musica.

Le prime informazioni che abbiamo a disposizione ci indicano il peso di 3.08 Kg e il supporto per le trasmissioni audio di tipo SBC e AAC, con un impedenza di 8-ohm ed un jack per le cuffie da 3.5 millimetri.

Xiaomi Sound Pro Smart Speaker sarà in vendita in Cina dal 12 dicembre, ma sarà presentato ufficialmente domenica 11 dicembre insieme a Xiaomi 13, Mini Host e tanti altri dispositivi smart.

