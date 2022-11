Huawei Watch Buds ha una data: sarà il wearable più particolare dell’anno

L'abbiamo visto prima sotto forma di brevetto, ad uno stadio ancora embrionale. Poi sono arrivate le prime voci ed infine i leak, con tanto di immagini ed un breve video dimostrativo. Ora è tempo di passare all'annuncio ufficiale: Huawei Watch Buds è stato confermato dalla casa cinese ed ha già una data di presentazione. Sarà di certo lo smartwatch più “particolare” del 2022!

Huawei Watch Buds: ufficiale la data di presentazione

Se vi state chiedendo quale sia la particolarità di questo dispositivo, di certo è la prima volta che ne sentite parlare. La data di presentazione di Huawei Watch Buds è fissata per il 2 dicembre in Cina e rappresenta un altro passo avanti dopo lo smartwatch modulare Watch GT Cyber.

In questo caso abbiamo un orologio dotato di un paio di auricolari true wireless integrati direttamente nel corpo. Come abbiamo visto anche in un video leak, il display ha un meccanismo di apertura e all'interno della scocca troviamo adagiate le due cuffiette TWS.

Huawei Watch Buds non è il primo “esperimento” in questa direzione. Per i meno avvezzi, segnaliamo l'esistenza della serie TalkBand: si tratta di una gamma di smartband in grado di fungere anche da auricolare Bluetooth.

