Kindle Scribe disponibile da oggi: leggi e scrivi come sulla carta

Dopo l'annuncio dei mesi scorsi, Amazon porta finalmente sul mercato il nuovo Kindle Scribe: un e-reader che per la prima volta può essere utilizzato anche per prendere appunti grazie all'apposita penna.

Il primo Kindle con penna arriva su Amazon: ecco Scribe!

Kindle Scribe è un dispositivo e-reader dotato di schermo antiriflesso da 10.2″ a 300 PPI con tecnologia Paperwhite. Per la prima volta, nella confezione è inclusa anche una penna digitale per sfruttare la grande novità di questo modello: la possibilità di scrivere e prendere appunti.

Con Kindle Scribe, infatti, è possibile creare taccuini, diari e liste, scegliendo tra tanti layout disponibili. Per esempio, è possibile creare una pagina a quadretti per prendere appunti di matematica, oppure creare un elenco puntato per la lista della spesa.

Rimangono immutate tutte le funzioni ebook: è infatti possibile acquistare e leggere da Scribe centinaia di migliaia di libri digitali presenti su Amazon, sfruttando contemporaneamente l'abbonamento Kindle Unlimited per l'accesso illimitato alla libreria.

Kindle Scribe è disponibile su Amazon in configurazioni da 16 GB, 32 GB e 64 GB di spazio di archiviazione, ad un prezzo di partenza di 369.99€. Se siete clienti Amazon Prime, la spedizione è gratuita.

NB: Attualmente non sono disponibili offerte, ma questo articolo verrà aggiornato ogni qual volta ci sarà un'occasione di risparmio!

