Amazon presenta i nuovi Echo Dot, Echo Studio, Kindle Scribe e Fire TV Cube

Giornata di annunci per il colosso dell'e-commerce più famoso al mondo, con tantissime novità tech. Amazon ha presentato ufficialmente la nuova generazione di Echo Dot, Echo Studio e Fire TV Cube, insieme a Kindle Scribe, un passo avanti enorme per la serie di lettori multimediali del brand: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo per l'Italia!

Tutte le novità di Amazon per i dispositivi Alexa e non solo

Echo Dot ed Echo Studio

La nostra panoramica dei nuovi prodotti Amazon parte con l'ultima serie di Echo Dot: i nuovi assistenti smart sono i più potenti di sempre, con un'architettura audio riprogettata ed un altoparlante full range personalizzato (con l'escursione ancora più elevata).

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono dotati di nuovi sensori che forniscono un'esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura. La nuova generazione incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

La versione con orologio è dotata di una tecnologia LED aggiornata, una soluzione ad altra densità da 5×21 punti per visualizzare le informazioni in modo più dinamico e chiaro. Chiedendo informazioni ad Alexa è possibile sia visualizzare l'ora che il titolo di una canzone (o il nome di un artista), il meteo, un calcolo e così via.

Anche Echo Studio migliora: lo speaker diventa ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all'estensione della gamma di frequenze. Il suono stereo risulta maggiormente ottimizzato, per un'esperienza piena e completa. Questi aggiornamenti si aggiungono al supporto esistente di Echo Studio per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio. Il dispositivo è infine disponibile nella nuova colorazione Bianco ghiaccio.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, Amazon Echo Dot di 5° generazione viene proposto a 59.9€; si sale a 69.9€ per la versione con orologio mentre il modello Studio è acquistabile a 199.9€.

Kindle Scribe

Amazon ha presentato anche una grande novità per tutti gli amanti dei dispositivi Kindle e per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questa serie di prodotti. Si tratta di Kindle Scribe, la nuova generazione che unisce la lettura alla scrittura.

Il dispositivo è dotato del primo schermo Paperwhite al mondo da 10.2″ a 300 PPI ed include una penna che non necessita di ricarica. Il display è realizzato con tecnologia antiriflesso e luce frontale: il nuovo terminale è pensato per leggere libri, prendere appunti, aggiungere note ai documenti, scrivere diari e molto altro ancora.

Caratterizzato da un design premium, il nuovo Scribe offre uno spessore di soli 5.8 mm ed un peso contenuto. Inoltre, tutti i quaderni vengono salvati in automatico, sottoposti gratuitamente a backup nel cloud e, a partire dall'inizio del 2023, saranno accessibili anche tramite l'app Kindle. Con la funzione Send-to-Kindle è possibile importare documenti personali da computer o smartphone e scrivere direttamente su file PDF.

Kindle Scribe debutta in Italia al prezzo di 369.9€: attualmente è in fase di preordine, con spedizione nei prossimi mesi.

Fire TV Cube di terza generazione

La nostra panoramica delle novità annunciate da Amazon si conclude con la terza generazione di Fire TV Cube ed il nuovo telecomando vocale Alexa Pro. Per quanto riguarda il primo prodotto, si tratta del lettore multimediale per lo streaming più potente della gamma Fire.

La terza generazione di Fire TV Cube è dotato di un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l'esperienza la più fluida e scorrevole di sempre.

Il dispositivo può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling.

Per quanto riguarda invece il telecomando vocale Alexa Pro, si tratta di un modello rinnovato per l'occasione: a questo giro Amazon ha introdotto la funzione di ricerca vocale (tramite il comando Alexa, trova il mio telecomando). È possibile utilizzare il pulsante Remote Finder dedicato nell'app Fire TV e l'altoparlante integrato nel telecomando Alexa Pro emetterà un suono.

Il nuovo telecomando integra due pulsanti personalizzabili che possono essere programmati per creare scorciatoie alle app preferite; abbiamo poi una retroilluminazione attivata dal movimento, che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce.

Arriva poi un annuncio dedicato da Echo Show 15: prossimamente sarà disponibile anche Fire TV. Con questo aggiornamento gratuito gli utenti potranno accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online.

Terminiamo con il prezzo di Fire TV Cube di terza generazione e del telecomando, rispettivamente disponibili a 159.9€ e 39.9€.

