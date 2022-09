Recensione Wondershare PDFElement: il miglior gestore di PDF per studenti (e non solo)

Con l'espandersi della didattica a distanza, ma anche della digitalizzazione del nostro lavoro e studio, la necessità di avere i propri appunti e lavori come file sui nostri dispositivi è ormai piuttosto urgente. Spesso questi file sono in formato PDF e lo sappiamo, non è mai semplice gestirli, modificarli o crearne da zero. Proprio per questo, abbiamo realizzato una recensione di PDFElement, il gestore per PDF di Wondershare di cui vi spieghiamo funzionalità e pregi.

Recensione Wondershare PDFElement

Che cos'è PDFElement?

Prima di capire come funziona, bisogna spiegare che cos'è PDFElement. Il software di Wondershare è stato riassunto in apertura come un gestore di PDF, ma possiamo ritenerlo riduttivo. Infatti, è sicuramente molto di più, per tante peculiarità e funzioni che possiamo avere da questo programma.

Per sua natura infatti, è possibile leggere qualsiasi tipo di PDF, ma non solo sul proprio PC, bensì praticamente ovunque, grazie alla possibilità di avere l'applicazione sul proprio smartphone Android e iOS. Ma non finisce qui. Sempre in tutti vostri dispositivi, sarà possibile modificare i propri PDF, così da avere sempre la versione più aggiornata del vostro file, lezione dopo lezione. E se vi servisse prendere appunti o sottolineare un testo in PDF in tempo reale, con PDFElement questo è possibile. Ma come funzionano tutte queste opzioni? Andiamole a scoprire.

Come funziona PDFElement?

Lettura PDF

Abbiamo dunque riassunto le funzioni principali di PDFElement, ma come funziona il programma? Volendo partire dalla funzione chiave, cioè la lettura di PDF, abbiamo delle funzioni davvero molto interessanti. Oltre alla semplice lettura infatti, possiamo convertire il file in più formati differenti, da Word a Power Point, quindi diventa estremamente semplice avere più tipi di documenti da poter inviare ed utilizzare. La conversione avviene in pochi attimi e quindi è sicuramente un alleato utile in termini di velocità.

Modifica PDF

Oltre alla lettura, una delle feature essenziali del PDFElement è sicuramente la modifica dei PDF, con operazioni di immediato utilizzo e di facile comprensione. Infatti, è possibile modificarne il testo, aggiungere un'immagine o anche un link. L'abbiamo trovato estremamente comodo per realizzare tutto in mobilità e in caso di modifiche repentine. Di solito questa funzione è un po' il cruccio di ogni applicativo di gestione PDF ma qui è davvero ottimo.

Prendere appunti su PDF

Un'altra funzione che possiamo definire fondamentale per gli studenti è certamente la possibilità di prendere appunti o sottolineare su testi o libri di testo in PDF. Con l'aggiornarsi del modo di studiare e di seguire la lezione, oggi avere la propria documentazione in formato digitale è molto comune e quindi avere uno strumento del genere è sicuramente importante. La sottolineatura o la sovrascrittura sono immediate tanto quanto la modifica e avviene molto facilmente.

Document Cloud

Avete bisogno di avere i vostri documenti PDF sempre con voi? PDFElement vi permette di avere tutto nel Cloud del programma creato da Wondershare. Così facendo, è possibile utilizzare i file caricati da PC oppure da smartphone su tutti i dispositivi che utilizzate. Quanto è comodo poter avere i file sempre a disposizione quando sei all'Università e vuoi portare solo lo smartphone, oppure sul tablet? Assolutamente promosso.

Wondershare PDFElement – Prezzo e considerazioni

Come si può ottenere dunque PDFElement? Il sito Wondershare vi permette di provarlo gratuitamente con funzioni però molto limitate, in quanto questo software ha dei piani a pagamento. Ma quali sono questi? Anzitutto, bisogna dire che PDFElement è disponibile per Windows, MacOS, iOS (incluso iPadOS) e Android, quindi avete una copertura completa dei vostri dispositivi.

Scopriamo dunque i piani principali:

Windows: piano A Vita 119€ , piano semestrale 49€ e piano annuale 89€ ;

, piano semestrale e piano annuale ; MacOS: piano A Vita 119€ , piano 2 anni 109€ , piano annuale 89€;

, piano 2 anni , piano annuale iOS: permanente 39.99€, piano annuale 29.99€, mensile 6.99€;

Wondershare però mette a disposizione anche piani bundle dove potete acquistare pacchetti con più dispositivi, come la combo iOS+MacOS, oppure Windows+Android o Windows+MacOS. Le soluzioni sono tante e le trovate tutte nello store ufficiale alla pagina dedicata a PDFElement.

