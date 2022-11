Huawei Watch Buds paparazzato: ecco lo smartwatch con TWS integrati

Il prossimo smartwatch del colosso cinese potrebbe introdurre una grande novità, specialmente per gli utenti appassionati di prodotti “stravaganti”. Qualche tempo fa è spuntato un brevetto per il presunto Huawei Watch Buds, uno smartwatch molto particolare che sfoggia degli auricolari true wireless integrati!

Huawei Watch Buds potrebbe essere realtà, secondo uno scatto rubato

Partiamo dal principio, dato che Huawei non è nuova in questo tipo di prodotti. La casa asiatica ha lanciato sul mercato vari fitness tracker dotati di auricolare, come il modello TalkBand B6. Si tratta di una smartband che è anche una cuffietta true wireless: all'occorrenza si sgancia dal cinturino e si posiziona all'orecchio.

Nei mesi passati ci siamo ritrovati alle prese con un brevetto per una nuova band e perfino uno smartwatch! Huawei Watch Buds è in programma già da tempo, addirittura dal 2018, secondo alcuni documenti risalenti a quel periodo.

Watch GT 3 Pro

Ora l'indossabile potrebbe diventare realtà: è stato paparazzato dal vivo o meglio, la sua confezione di vendita. Questa mostra il nome commerciale, svela il design e conferma la presenza di HarmonyOS a bordo (il sistema proprietario di Huawei).

Il corpo sembra mantenere uno spessore normale per uno smartwatch del brand; tuttavia il display celerebbe un meccanismo di apertura per estrarre un paio di auricolari true wireless. Non resta che attendere ulteriori dettagli o una conferma ufficiale!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il