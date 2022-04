POCO F4 GT ha una data di presentazione, anche in Italia

Sebbene lo smartphone da gioco di riferimento del 2022 possa risultare Redmi K50 Gaming, buone speranze si riversano, nel mercato Global, anche su POCO F4 GT. Lo smartphone, quest'anno, sembra virare verso tale direzione, considerando le possibili specifiche tecniche di cui si dovrebbe comporre: in questo articolo andiamo a raccogliere tutte le indiscrezioni e le conferme su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 19/04: finalmente abbiamo la data di presentazione di POCO F4 GT. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

POCO F4 GT sarà il gemello di K50 Gaming: che cosa sappiamo finora

Design e display

Secondo varie indiscrezioni (tra cui una scheda tecnica completa pubblicata da un noto insider), POCO F4 GT (in arrivo in India e anche in altri paesi del mercato Global) dovrebbe essere un rebrand di Redmi K50 Gaming. Il dispositivo da gioco della costola di Xiaomi ha debuttato in Cina e pare che uscirà dal paese sotto l'egida di POCO.

A questo punto, a meno di stravolgimenti totali, dovremmo già conoscere tutti i dettagli del dispositivo. Il modello F3 GT era un vero e proprio “gemello” del K40 Game, ergo è plausibile ipotizzare che non ci saranno differenze nemmeno nel passaggio da K50 a POCO F4 GT. Di conseguenza dovremmo avere uno smartphone da gaming dal look aggressivo e stiloso, dotato di trigger pop-up laterali ed un display AMOLED HDR10+ da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 480 Hz. Ovviamente ci aspettiamo una protezione Gorilla Glass Victus per la massima resistenza ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato.

Specifiche tecniche

Con l'ipotesi rebrand sempre più tangibile, si fanno più certe anche le specifiche tecniche che dovremmo trovare a bordo di POCO F4 GT. È lecito aspettarsi la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, SoC di punta di Qualcomm. Realizzato a 4 nm, il chipset adotta una CPU octa-core (1 x 3 GHz + 3 x 2,5 GHz + 4 x 1,8 GHz), una GPU Adreno 730 e memorie LPDDR5-3200 da 8/12 GB e UFS 3.1 da 12/256 GB. Il tutto sarà raffreddato da un sistema migliorato, ancora più ampio (con una superficie in rame e grafene da 4860 mm²).

Per la batteria, ci aspettiamo un modulo a doppia cella da 4.700 mAh, con il supporto alla super ricarica rapida da 120W. Lato software sarebbe presente poi la MIUI 13, da capire se con Android 12 o meno. Non mancheranno poi il Wi-Fi 6, la connettività 5G ed una configurazione Quad Speaker.

Per la fotocamera dovremmo trovare quindi un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP con sensore principale Sony IMX686, grandangolo e macro. Completerebbe il pacchetto una selfie camera da 20 MP (IMX596), inserita all'interno del punch hole. Ovviamente il tutto sempre nell'ipotesi del rebrand, quindi resta da vedere se queste specifiche saranno confermate o meno.

POCO F4 GT – Prezzo e uscita

Grazie ai poster pubblicati in rete, adesso sappiamo ufficialmente che POCO F4 GT sarà presentato al grande pubblico il prossimo 26 aprile alle ore 14:00. L'evento si terrà in veste digitale sulle varie piattaforme social.

Il prezzo è ancora da inquadrare: tuttavia il capo di POCO India ha confermato in precedenza che il successore di F3 GT sarà proposto ad un prezzo inferiore ai 588€ al cambio (50.000 rupie). Di conseguenza POCO F4 GT potrebbe essere lo smartphone con Snap 8 Gen 1 più economico sulla piazza (per quanto riguarda il mercato Global). Ovviamente è tutto da vedere e restiamo in attesa di ulteriori novità.

