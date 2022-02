Redmi K50 Gaming: tutto quello che sappiamo finora

Il nuovo anno comincia alla grande con la gamma K50 di Redmi, serie top della costola di Xiaomi. Come per la precedente generazione si attende anche l'arrivo di una variante da gioco, Redmi K50 Gaming Edition, presumibilmente in arrivo anche da noi come POCO F4 GT: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni e le conferme sulle specifiche tecniche, il prezzo e l'uscita sul mercato.

Redmi K50 Gaming Edition aka POCO F4 GT: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il design di Redmi K50 Gaming ricalca quanto visto con l'attuale generazione: avremo quindi una back cover “tamarra” con uno stile aggressivo e luci LED nel modulo fotografico. Inoltre sono presenti due trigger laterali pop-up, sbloccabili tramite gli appositi slider. Trattandosi di uno smartphone dedicato al settore videoludico, ci aspettiamo un telefono dotato di un pannello OLED con refresh rate fino a 144 Hz, con sensore ID integrato e Gorilla Glass Victus, ma mancano ancora informazioni più specifiche.

Hardware

Come confermato dalla stessa Xiaomi, Redmi K50 Gaming avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 1, ultimo chipset di punta targato Qualcomm. Avremo poi un sistema di raffreddamento rinnovato, dotato di una superficie ancora più ampia, sia al liquido che con camera di vapore.

Per la batteria troveremo un'unità a doppia cella da 4.700 mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 120W, dettagli già confermati dall'azienda. Le altre specifiche menzionate includono speaker stereo JBL e motore di vibrazione X-Axis, mentre il software sarà MIUI 13 con Android 12.

Lato fotocamere avremmo sul modello standard una configurazione con sensore Samsung GW3 (o Sony IMX686) da 64 MP. Per il modello Pro, invece, si parla del sensore Samsung HM2 da 108 MP, assieme a un grandangolo da 13 MP, un telemacro da 8 MP ed un modulo per la profondità (2 MP).

Prezzo e data d'uscita

Per quanto riguarda la data di presentazione di Redmi K50 Gaming, il dispositivo arriverà in Cina il 16 febbraio 2022. Il gemello POCO F4 GT, invece, dovrebbe fare capolino anche per il mercato internazionale (come avvenuto anche per il precedente F3 GT) ma per ora non abbiamo il periodo di uscita.

Per tutti i dettagli in merito alla serie Redmi K50, vi rimandiamo invece al nostro approfondimento dedicato (con tutti i leak e le conferme uscite finora).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il