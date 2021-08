ASUS Snapdragon Insiders sorprende su DxOMark (ma niente primato)

Ricordate, poco più di un mese fa, quando dal nulla Qualcomm lanciò insieme ad ASUS il suo primo smartphone? Ebbene, quello che sembra essere uno smartphone per smanettoni proposto dal chipmaker per i test, in realtà è un dispositivo top con tutti i crismi, come dimostrano gli ottimi risultati in fotocamera e audio su DxOMark di ASUS Snapdragon Insiders.

La fotocamera di ASUS Snapdragon Insiders meglio di Find X3 Pro e iPhone 12 Pro Max su DxOMark

Cosa ci raccontano quindi i test dell'ente americano? Si parte dalle proprietà di scatto, che grazie al comparto composto da tre sensori composti da 64 MP Sony IMX686, una 12 MP ultra-grandangolare Sony IMX363 ed un teleobiettivo da 8 MP, con Zoom ottico 3x e digitale 12x raggiunge un ragguardevole 142 di punteggio con eccellenze su Colori, Autofocus e Texture.

Passando allo Zoom, non sfigura affatto, totalizzando un totale di 74 punti, che fa la media di un ottimo teleobiettivo ed una grandangolare forse rivedibile. Infine, si guarda ai Video, dove il punteggio è sostanzialmente di 111, dove sono premiati sempre i Colori, l'Autofocus e soprattutto la Stabilizzazione. Ed il totale? DxOMark assegna a Snapdragon Insiders un bel 133, che lo porta in quinta posizione dietro solo ai Huawei Mate 40, P50 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra, ma anche davanti a mostri come OPPO Find X3 Pro e iPhone 12 Pro Max.

DxOMark ne ha poi testato anche la qualità audio degli speaker, dove il prodotto ASUS e Qualcomm ha totalizzato un buon 77, che lo pone comunque tra i primi. Insomma, abbiamo davanti agli occhi quello che sarebbe uno smartphone ambitissimo da molti per le tante proprietà di cui si avvale, ma che per costi e target resta un prodotto di nicchia.

