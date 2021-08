iQOO 8 e 8 Pro ufficiali: gli outsider sfidano tutti a suon di potenza!

Arrivati in tutta sorpresa in quanto i predecessori sono arrivati giusto qualche mese fa, i nuovi iQOO scuotono il mercato smartphone. Infatti, l'affiliata di vivo ha appena presentato i nuovi iQOO 8 e 8 Pro, che con specifiche tecniche di prim'ordine provano a competere con i giganti del settore come mai prima d'ora.

iQOO 8 e 8 Pro sono ufficiali: ecco prezzi e caratteristiche

Dalle fattezze pressoché iconiche del brand, anche per dare un senso di continuità, la nuova gamma di flagship iQOO non si fa mancare proprio nulla a partire dai display. Si parte dal Pro che si avvale della configurazione curva da 6.78″ WQHD+, refresh rate 120Hz con tecnologia LTPO E5 AMOLED prodotto da Samsung. Più “umano” il pannello del modello base, visto che iQOO 8 è dotato di una soluzione da 6.56″ FHD+, sempre refresh rate 120Hz ma con un AMOLED flat e standard, sebbene sempre di qualità. iQOO 8 Pro è il primo smartphone del mondo vivo con chipset del display indipendente, oltre ad avere un lettore d'impronte ultrasonico.

Passando al sotto scocca, iQOO 8 Pro ottiene lo Snapdragon 888+, che lo mette in competizione con Mi MIX 4 e gli Honor Magic 3. Per il modello base è invece presente Snapdragon 888, così come è stato per iQOO 7. Non manca poi una batteria da 4.350 mAh per iQOO 8 e 4.500 mAh per il Pro, con ricarica cablata a 120W, ma che si abbina alla wireless da 50W per il modello superiore, prima volta per iQOO. La memoria di entrambi si divide tra 8/12 GB RAM e 128/256/512 GB (solo Pro l'ultima, debutto per il brand), con la RAM che si espande di ulteriori 4 GB.

Lato fotocamera il brand affiliato a vivo fa sul serio, visto che iQOO 8 Pro si avvale di tre sensori molto prestanti come il Sony IMX766 da 50 MP stabilizzato con Gimbal, l'ultra-grandangolare da 48 MP Sony IMX598 e un teleobiettivo da 16 MP con Zoom 2.5x ottico. Dall'altro abbiamo 48 MP Sony IMX598, ma anche una grandangolare da 13 MP ed un altro da 13 MP. Per entrambi è presente una camera frontale punch-hole laterale da 16 MP.

Il prezzo dei nuovi iQOO 8 e 8 Pro è sostanzialmente un costo che potremmo trovare in un top gamma di quest'anno. Si parte dal modello base nelle configurazioni 8/128 a circa 499€ (3.799 yuan) e 12/256 GB a circa 552€ (4.199 yuan). Per il modello Pro abbiamo la versione 8/256 GB a circa 657€ (4.999 yuan), 12/256 GB a circa 723€ (5.499 yuan) e per finire la 12/512 GB a circa 788€. Al momento, come spesso accade, non dovrebbero uscire fuori dalla Cina, ma mai dire mai.

Vuoi sapere tutto sulla nuova serie iQOO 8? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato alla gamma!

