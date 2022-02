Redmi K50 Gaming: una versione speciale ispirata alla Formula 1?

Da poco è arrivato l'annuncio per la data di uscita per Redmi K50 Gaming, top gamma del brand, che pare possa avere una versione speciale molto interessante. Infatti, sembra possa vestirsi dei colori della scuderia di Formula 1 Mercedes AMG Petronas, diventando una sorta di monoposto ispirata a quella del campione Lewis Hamilton.

Redmi K50 Gaming Mercedes AMG Petronas sarà la versione speciale da 512 GB?

Le voci, non ancora confermate da Redmi, ci parlano quindi una versione speciale del gaming phone del brand, che andrà quindi ad affiancare la versione “standard” (sembra quasi un paradosso). La scelta della partnership è quindi ricaduta su Mercedes o meglio, sul team di Formula 1 pluricampione del Mondo. I più attenti ricorderanno che non è una collaborazione inedita, visto che Xiaomi ha già lanciato un monopattino della serie Mi Scooter dedicato alla AMG Petronas.

Come possiamo vedere dal possibile render di questo modello, esso riprende in toto i colori della monoposto ora di Lewis Hamilton e George Russell, quindi: scocca in argento e richiami in verde-turchese, con serigrafia del logo scuderia posta sul lato opposto del bumper fotocamera. Quello che potrebbe essere interessante intorno a questa versione però, potrebbe riguardare l'hardware.

Non tanto per il chipset che sarà lo stesso Snapdragon 8 Gen 1 del K50 Gaming standard, ma per il taglio di memoria. Infatti, sembra possa essere il famoso debuttante Redmi con 512 GB di storage, che effettivamente si addice ad una versione così pregiata. Questo lo scopriremo il prossimo 16 febbraio 2022, quando lo smartphone. Per saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

