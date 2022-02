In due è più divertente: ecco i migliori giochi per coppie su Eneba, per un San Valentino nerd!

Puoi essere il top degli sparatutto come Call of Duty, Halo, Apex Legends o persino un campione nei battle royale come Fortnite, ma ogni giocatore sa quanto è bello condividere ciò che ami con qualcuno di speciale. Di certo è una sensazione bellissima quando tu e la tua dolce metà condividete lo stesso hobby, ma questa può essere l'occasione giusta anche per “avvicinare” il/la partner al mondo del gaming. Dai un'occhiata alle offerte di San Valentino di Eneba – lo store preferito dai videogiocatori – con tantissimi titoli da giocare in coppia.

San Valentino nerd con Eneba: qui trovi i migliori giochi per coppie

Insomma, da Eneba non trovate solo key, crediti in-game, abbonamenti per console e buoni regalo a prezzi molto più bassi ma anche tanti giochi che potrai goderti insieme alla persona più importante della tua vita. Mettiti comodo, preparati uno spuntino e… si gioca! Andiamo a dare un'occhiata ad alcune delle proposte più interessanti per San Valentino: ovviamente si tratta di giochi coop da condividere con la nostra metà, tutti disponili a prezzi vantaggiosi su Eneba.

Overcooked 2

Overcooked 2 metterà alla prova le capacità di comunicazione tra te ed il suo partner. Siete in grado di lavorare insieme, dando il massimo? Il gioco vi metterà alla prova in diverse cucine dove dovrete coordinare le vostre mosse e servire ai clienti affamati il cibo che avete cucinato. Riuscirete a rendere orgoglioso Gordon Ramsay oppure… sarà un caos totale?

It Takes Two

Se la tua relazione non va esattamente a gonfie vele, questo titolo potrebbe essere il rimedio perfetto. La premessa del gioco è abbastanza semplice: risolverete enigmi, varie sessioni di platform e lavorando insieme, aiuterete i personaggi principali a salvare il loro matrimonio. Mentre andrete avanti con la storia, il legame con la tua dolce metà diverrà ancora più forte. Non sorprende che It Takes Two abbia vinto il premio come miglior gioco del 2021!

Broforce

Non farti ingannare dall'aspetto “rude” di Broforce. Si tratta di un gioco molto divertente, perfetto per i gamer che sono cresciuti guardando film d'azione degli anni '80 e '90 con Chuck Norris, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sigourney Weaver e così via. Ogni personaggio è facilmente riconoscibile e ha armi e abilità uniche. Tu e la tua dolce metà vi divertirete a salvare il mondo da terroristi, zombi, alieni e demoni!

La serie di The Dark Pictures

Sei pronto per un po' di brividi? La serie di Dark Pictures comprende numerosi giochi horror cooperativi e interattivi, in cui avrai la possibilità di decidere l'esito della storia. È come guardare un film, solo che sarete voi a tirare i fili della storia. Riuscirai a mantenere in vita tutti i personaggi? Se cercate un pizzico di “terrore”, allora questa serie di titoli farà di certo al caso vostro!

Untitled Goose Game

Untitled Goose Game è diventato un vero e proprio piccolo fenomeno tra i giocatori, che si sono divertiti a distruggere e portare il caos agli ignari ed innocenti abitanti del villaggio in cui è ambientato il titolo. Dopo quasi un anno dall'uscita, gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere un'altra oca trasformando il tutto in un'esilarante esperienza cooperativa per 2 giocatori e un incubo per gli NPC che abitano il mondo virtuale del gioco.

Una collezione speciale per le coppie

Siete interessati ad un San Valentino all'insegna del gaming? Allora date un'occhiata a questa selezione di titoli da giocare in coppia presenti su Eneba, con tante offerte ghiotte. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Tutti i giochi sono disponibili su più piattaforme ed è possibile risparmiare anche nel caso di utenti PlayStation: basterà acquistare un buono regalo PSN da Eneba, in modo da poter acquistare il gioco che preferite, risparmiando.

Lo store Eneba mette i giocatori a primo posto, cercando di offrire i prezzi migliori su tutto ciò che riguarda il mondo del gaming: videogiochi, buoni regalo, crediti, abbonamenti e chi più ne ha più ne metta! Non dimenticate di seguire lo store sui social per restare sempre aggiornati sulle ultime novità all'insegna del risparmio (con vendite lampo speciali, offerte e occasioni), anche iscrivendovi alla newsletter!

