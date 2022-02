Redmi K50 Gaming ha una data d’uscita: sarà il più “tamarro” della serie

Era nell'aria già da un po' di giorni ma ora è finalmente ufficiale. Dopo il Capodanno cinese Xiaomi ha annunciato la data di presentazione di Redmi K50 Gaming Edition, il primo della nuova gamma a debuttare in patria. Oltre all'uscita sono state anche confermate vare caratteristiche ghiotte ed il design del flagshio.

Redmi K50 Gaming Edition ha una data di presentazione

Partiamo subito col dire che i post sul social Weibo lasciano intendere solo il lancio di Redmi K50 Gaming Edition. Probabilmente gli altri modelli della serie arriveranno nel corso delle prossime settimane, ma per ora non ci sono dettagli. Il terminale rappresenta il top di punta ed avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 1, l'ultima soluzione high-end di Qualcomm. In merito alla data di presentazione, Redmi K50 Gaming Edition debutterà in Cina il prossimo 16 febbraio 2022. Il teaser dedicato mostra anche quello che sarà il design, parecchio vicino all'attuale versione da Gaming di K40 anche se con alcune piccole differenze. Ritorna un look aggressivo e due trigger retrattili grazie ai pulsanti a scatto presenti lateralmente; ovviamente non mancano le solite luci LED tamarre nel modulo fotografico.

Oltre al chipset Xiaomi conferma anche la presenza di un sistema di raffreddamento avanzato – a liquido e camera di vapore – con una superficie ancora più ampia. Inoltre il dispositivo arriverà con una capiente batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 120W (basteranno solo 17 minuti da 0 al 100%).

Per maggiori dettagli sul modello da Gaming date un'occhiata al nostro approfondimento; se volete saperne di più sul resto della gamma Redmi K50, anche in questo caso abbiamo un articolo dedicato con tutte le indiscrezioni e le conferme.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il