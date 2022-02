Pazzesco Samsung: prezzi imperdibili a partire da 199€ su S21 Ultra, S21 FE, A52s, Fold3 e tanto altro

In previsione del lancio della nuova gamma di dispositivi in casa Samsung, il colosso coreano ha lanciato alcuni codici sconto per lo store ufficiale su tantissimi prodotti a prezzi imperdibili.

I dispositivi oggetto della promozione sono i Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A52s, Fold3 oltre alla linea di tablet Tab 7 e agli smartwatch Galaxy Watch. Tutti i modelli sono ribassati fortemente ad un prezzo mai raggiunto fino ad ora.

Codice sconto store ufficiale Samsung imperdibile: sconti fino a 400€ su tanti prodotti

La promozione è fino ad esaurimento scorte pertanto vi consigliamo vivamente di acquistare il modello che preferite prima che le quantità a disposizione si esauriscano. Per applicare il codice sconto è necessario recarsi alla pagina di pagamento e inserire il coupon nell'apposito box.

Gli smartphone che vi consigliamo di valutare sono i seguenti:

Come accennato la super promozione di Samsung non riguarda solo gli smartphone ma anche tablet, smartwatch e notebook. Di seguito una piccola selezione:

Samsung Galaxy Watch4 a partire da 149€ invece di 270€ con il codice WEARABLE70 ;

a partire da 149€ invece di 270€ con il codice ; Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus a partire da 329€ invece di 599€ con il codice PROMOTABLET

Come anticipato, la promozione e i codici sconto sono davvero interessanti e i prezzi finali rendono tutti i dispositivi imperdibili considerato la qualità dei prodotti Samsung, pertanto vi consigliamo di non soffermarvi troppo ma di procedere all'acquisto subito prima che termino gli stock.

