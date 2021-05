ASUS ZenFone 8 e 8 Flip sono ufficiali e la fascia alta si arricchisce di due top di gamma molto interessanti, specialmente per chi vuole qualcosa di diverso dalla media. I nuovi flagship 2021 del produttore taiwanese si pongono in maniera variegata: al contrario degli scorsi anni, abbiamo sia uno smartphone compatto che uno dotato di fotocamera rotante. Ma vediamo tutte le novità che ASUS sta preparando per la sua divisione mobile.

ASUS ZenFone 8 e 8 Flip: ecco tutte le novità dei nuovi flagship

Design e display

Ebbene sì, uno smartphone compatto per la fascia alta: non state sognando. ASUS ZenFone 8 vanta un display 20:9 punch-hole da 5,9″ Full HD+ in dimensioni di 148 x 68,5 x 8,9 mm e 169 grammi. È dotato di un pannello OLED, più precisamente il Samsung E4 visto su molti top di gamma di ultima generazione. Gode di un refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, protezione Gorilla Glass Victus e sensore d'impronte nel display.

Ma se invece preferiste qualcosa di meno tascabile ma soprattutto dotato di schermo totalmente full screen, ecco a voi che ASUS ZenFone 8 Flip adotta nuovamente la fotocamera rotante. ZenFone 8 Flip passa a 6.67″ Full HD+ sempre in 20:9 ma a 90 Hz e con Gorilla Glass 6, con una scocca da 165 x 77,3 x 9,5 mm per ben 230 grammi.

In termini di struttura, l'intera serie ZenFone 8 è dotata di certificazione IP68 contro polvere e liquidi. A questo giro ci troviamo alle prese con top di gamma impermeabili fino a 1.5 metri per un massimo di 30 minuti. Una vera e propria novità per il marchio asiatico, dato che nessun top di gamma precedente era dotato di questa certificazione chiesta a gran voce da parte degli utenti.

Hardware e benchmark

Parlare di chipset è quanto mai scontato: sia ASUS ZenFone 8 che il modello Flip hanno a bordo lo Snapdragon 888. L'ultima soluzione top di Qualcomm, realizzata a 5 nm, ha CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), GPU Adreno 660 ed un modem 5G. Per le memoria su ZenFone 8 abbiamo 6/8/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite microSD. Sul modello Flip, invece, abbiamo solo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per la batteria, ASUS ZenFone 8 contiene un'unità da 4.000 mAh con ricarica Quick Charge 4.0 a 30W, mentre il modello Flip sale a 5.000 mAh. Niente da fare, invece, per la ricarica wireless.

La compagnia asiatica ha confermato un gradito ritorno per gli utenti: l'ingresso mini-jack Hi-Fi ritorna in occasione della nuova generazione. Per amor di precisione, segnaliamo che ZenFone 7 non aveva mini jack a causa della configurazione dello Snapdragon 865, dotato di un modem 5G (X55) non integrato nel SoC. Ma ora questo problema di spazio è stato risolto con lo Snapdragon 888. Inoltre, la serie ZenFone 8 è dotata di speaker stereo, nonché di un sistema con 3 microfoni e supporto OZO Audio. Oltre al supporto 5G, il reparto connettività comprenderebbe Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Radio FM (!), NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC e porta USB Type-C. Si menziona anche la presenza di un motore di vibrazione lineare, così come della ZenUI 8 su base Android 11.

Fotocamera

Passando alla fotocamera, ASUS ZenFone 8 ha un comparto fotografico composto da una dual camera da 64+12 MP f/1.8-2.2 con Sony IMX686 e OIS, autofocus Dual PDAF e grandangolare Sony IMX363 con funzionalità macro da 4 cm. Sul davanti, invece, il sensore sarebbe una selfie camera Sony IMX363 da 12 MP con stabilizzazione EIS ed autofocus Dual PDAF. La presenza dello Snap 888 garantisce il supporto ai video 8K.

ASUS ZenFone 8 Flip segue la scia del predecessore mantenendo una tripla fotocamera. Ai due sensori del modello base se ne aggiunge un altro, con una configurazione da 64+12+8 MP. Il terzo sensore è un teleobiettivo OmniVision OV08A con zoom ottico 3X e digitale 12X.

ASUS ZenFone 8 e 8 Pro – Prezzo e data d'uscita

Disponibile nelle colorazioni Obsidian Black e Horizon Silver, ASUS ZenFone 8 parte da un prezzo di listino di 699€ (in sconto a 619€ fino al 30 maggio sullo store ASUS) per la 8/128 GB, salendo a 749€ per la 8/256 GB ed 819€ per quella da 16/256 GB. Non ci sono ancora informazioni sulla versione da 6/128 GB, in arrivo prossimamente.

Per ASUS ZenFone 8 Flip, le colorazioni sono Galactic Black e Glacier Silver, mentre il prezzo parte da 799€, con disponibilità nelle prossime settimane.

