Le carte sono scoperte per Huawei, che non vuole più nascondersi in questo 2021. E dopo i tanti rumor sui prossimi flagship e voci sui vari prodotti, abbiamo finalmente una data dove Huawei terrà un evento molto ampio, scopriamo insieme cosa potrebbe presentare.

Huawei: suoni e colori protagonisti nell'evento di presentazione dei nuovi prodotti

Come abbiamo anticipato prima, Huawei avrà a disposizione il 19 maggio 2021 per presentare una serie di prodotti che non riguarderanno gli smartphone direttamente ma saranno tutta una serie di accessori importanti per l'interconnessione generale dell'ecosistema Consumer, identificandoli come strettamente a “suoni” e “colori”.

Infatti, dopo il buon impatto dei FreeBuds 4i, tra i prodotti più attesi potrebbe essere giunto il momento della presentazione degli auricolari TWS Huawei FreeBuds 4, che dai rumor sembrano pronte a polarizzare di nuovo il mercato come i predecessori. Inoltre, sempre lato wearable ci sarebbe il debutto del Watch 4X per bambini in una nuova veste, probabilmente con HarmonyOS anch'esso. Non dovrebbe mancare inoltre la nuova bilancia smart Huawei Body Fat Scale 3 Pro.

Passando poi all'hardware più “pesante”, da un teaser ufficiale dovremmo avere una nuova gamma Mate al debutto. Ed escludendo il fatto che si possa trattare dei fantomatici Mate 50, ci aspettiamo vengano presentati non solo il nuovo notebook MateBook 16, ma anche i super Display Ultimate Office & Gaming sotto l'egida MateView, che promettono prestazioni di enorme livello. Non ultimo, dovrebbe essere presentato anche il Router H6.

Insomma, pare proprio che il 19 maggio 2021 sarà un evento fondamentale per l'anno commerciale di Huawei, che vuole provare a recuperare il grosso terreno perso con le vendite di smartphone, ma che potrebbe coprire proprio con prodotti di ottima fattura come potrebbero essere i sopracitati prodotti, in attesa di un altro possibile evento che si vocifera sia intorno al 2 giugno 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu