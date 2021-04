Huawei negli ultimi anni ha iniziato a spingere sempre di più verso il mercato dell'informatica, specie per i PC e i notebook. E proprio in merito ad entrambi sta per lanciare il nuovo monitor PC Huawei Display MateView, dotato di ricarica wireless per uso ufficio e uno da gaming curvo.

Huawei Display MateView Office e Gaming: tutto quello che sappiamo sui monitor PC

MateView Office

Stando a quanto raccolto inizialmente dal leaker Teme (RODENT950), il monitor PC Display MateView sembra essere un prodotto di fascia alta, non solo per il design, ma anche per le sue funzioni. Infatti, esso sarà collegato ad un alimentatore da 135W, quindi è molto probabile sia davvero potente. Inoltre, la base della struttura è in realtà un comodo pad di ricarica wireless per smartphone, che potrà collegarsi al desktop grazie all'applicazione AI Life.

Passando ai dettagli del pannello, con diagonale da 32″, aggiungiamo che questo modello dovrebbe essere dotato di una risoluzione davvero molto alta, si parla infatti di oltre il 4K, con risoluzione 4500 x 3000 pixel e aspect ratio 3:2. Ma non solo, perché lo screen-to-body ratio vicino al 100% essendo le cornici davvero esigue. Importante la possibile certificazione HDR400 e la profondità di colore 10-bit reali.

Huawei MateView Gaming

Dopo aver parlato del monitor PC da ufficio di altissima fascia, passiamo ora al monitor da gaming, sempre con la dicitura Huawei MateView, che si distingue per un pannello curvo da 42″. Anch'esso si avvarrebbe di un'alta risoluzione in quanto dovrebbe essere 3K, cioè 3440 x 1440 pixel, con un aspect ratio 21:9. Il leaker Kanshan, che ne ha svelato l'esistenza, parla inoltre di un refresh rate da 165 Hz.

Non sappiamo quando verranno presentati ufficialmente questi prodotti, sebbene possano arrivare durante l'evento di maggio in cui sono previsti altri prodotti intelligenti. Inoltre, non abbiamo notizie in merito al prezzo, che non sarà facilmente user-friendly.

