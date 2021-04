Una delle peculiarità che ha sempre contraddistinto Huawei è sicuramente la connettività o comunque gli accessori dedicati. Tra questi, ci sono i router Wi-Fi, come il nuovo sistema Mesh Huawei H6 dotato di HarmonyOS.

Huawei H6: tutto sul nuovo sistema router Wi-Fi 6+ Mesh con HarmonyOS

La nuova soluzione del colosso cinese non è una novità in quanto a connessione, visto che in Italia abbiamo già un router Wi-Fi 6+. Questo sistema Mesh però si distingue per avere integrato un chipset Quad-Core con HarmonyOS, quindi totalmente compatibile con gli smartphone aggiornati a questo sistema e quindi di poter gestire tutto l'intero ecosistema con lo stesso OS.

Essendo poi un sistema Mesh, possono essere collegati fino a 6 sub-router H6 dedicati Dual-Core che espandono il segnale di casa mantenendolo stabile e forte. Non manca poi un sistema di sicurezza chiamato Huawei HomeSec, che evita spiacevoli intrusioni e tracciamenti di rete.

La velocità massima raggiunta è di 2.976 Mbps, divisi tra i 2.402 Mbps con larghezza di banda 5 GHz e 574 Mbps con 2.4 Ghz. L'applicazione dedicata, così come gli altri router del brand, è la solita Huawei HiLink, ma con il boost già citato del sistema HarmonyOS.

Non si conosce al momento il prezzo a cui verrà lanciato in Cina, ma è probabile che siamo in un range di prezzo intorno ai 100€, considerando tutto il kit. Non conosciamo tra l'altro l'eventuale approdo in Occidente, visto che HarmonyOS non si è ancora presentato da noi.

