HarmonyOS, il sistema operativo di Huawei, è stato sin da subito accolto con grande curiosità, soprattutto relativa al suo utilizzo. E dopo alcuni annunci, grazie alla partnership con Midea, Huawei ha lanciato sul suo store il nuovo forno elettrico a vapore, S5 Mini, con HarmonyOS, ad un prezzo inquadrato.

Midea S5 Mini: tutto sul nuovo forno elettrico a vapore Huawei HarmonyOS

Per quanto riguarda il design, abbiamo una bella struttura in turchese con uno stile che definiremmo retrò, ma solo fuori. Infatti, il nuovo forno a vapore Midea si distingue per avere tanta tecnologia al suo interno, ma anche una certa potenza. Infatti, si segnalano 1.800W, ma anche 4 modalità di cottura, oltre a poter personalizzare le proprie ricette e poterlo sterilizzare una volta utilizzato.

Passando poi alle funzioni smart, essendo integrato un chipset con HarmonyOS, il forno elettrico è collegabile agli smartphone Huawei tramite NFC, così da poter accedere a tutta una serie di funzioni dedicate al sistema operativo del brand. La temperatura massima raggiungibile sono i 230°, così da poter preparare diversi tipi di pietanze.

Il nuovo forno elettrico a vapore Midea S5 Mini è disponibile in Cina sullo store Huawei VMall ad un prezzo di circa 217€ (1.699 yuan), che per un prodotto del genere non sono poi molti. Purtroppo, come accade anche con prodotti di altri brand, questo tipo di soluzioni è complesso da esportare tramite store come AliExpress, a meno che Huawei non decida di portare HarmonyOS anche qui e con esso tutte le sue connessioni smart home.

