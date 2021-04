Arrivano le nuove offerte di Amazfit per il mese di aprile, tra smartwatch e cuffie, grazie alla nuova iniziativa promozionale del rivenditore ufficiale Amazfit.shop: andiamo a scoprire tutti i prodotti disponibili a prezzo ribassato, con sconti fino al 40%!

Amazfit lancia le nuove offerte di aprile: tutti gli sconti

Con gli smartwatch Amazfit tenersi in forma e prepararsi all'estate è incredibilmente facile: ti ricordano quando sei stato per troppo tempo inattivo, ti aiutano a capire durante la tua attività fisica (e anche dopo, grazie al sistema PAI) come sta il tuo corpo e cosa dovresti migliorare, tengono sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e il battito del tuo cuore, analizzano il tuo sonno e ti dicono quanti passi hai fatto e quante calorie hai bruciato.

E poi le funzionalità smart, la possibilità di rispondere alle telefonate o di ascoltare la musica direttamente dal polso: insomma, tante funzioni e soprattutto tanti dispositivi tra cui scegliere! Ma bando alle ciance, ecco tutte le offerte di Amazfit!

Date un'occhiata ad Amazfit.shop per le altre offerte dedicate al mese di aprile. Vi ricordiamo che il portale del rivenditore ufficiale offre la spedizione veloce (con consegna in 24 ore) e il pagamento tramite PayPal.

