Uno dei brand attivi su Xiaomi YouPin, ma conosciutissimo anche da solo è senza dubbio Basus, marchio cinese specializzato in accessori di qualità, dal prezzo contenuto. Dato che il caldo è in arrivo e l'estate comincia a farsi sentire l'azienda è bene farsi trovare preparati con il parasole per auto di Baseus, disponibile in offerta lampo su AliExpress.

Il parasole per auto di Baseus è in offerta lampo su AliExpress

Questo gadget per l'auto è semplicissimo da installare e pratico da usare. Il prodotto è composta da una barra in alluminio con due ventose: una volta fissata al parabrezza non dovremo far altro che apporre una piccola ventosa al lato opposto, che serve per mantenere il parasole una volta aperto. Niente di più semplice! Nonostante questa semplicità parliamo di un accessorio essenziale e discreto, perfetto d'estate ma comunque utile tutto l'anno.

Il parasole per auto di Basesus è realizzato con un doppio isolamento termico, in modo da mantenere fresca la temperatura dell'auto (anche se il veicolo è esposto alla luce del sole). Inoltre il prodotto è adatto a vari tipi di vetture, essendo disponibile in due misure differenti.





Il parasole per auto di Baseus arriva da Xiaomi YouPin – come tanti altri prodotti del brand – ma è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress. Il prodotto è disponibile sia in versione da 64 cm che da 58 cm, rispettivamente in sconto a 25€ e 18.9€ (qui trovate la pagina dedicata). Prima di lasciarvi, ricordiamo che sono disponibili i nuovi coupon generici di AliExpress, validi per il mese di aprile.

