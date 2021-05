Che sia in Cina o in Europa, i notebook di Huawei sono tra i più presi in considerazione nel panorama Windows. Manca però un prodotto della serie MateBook regolare (quindi non la gamma D) con una diagonale più ampia e pare proprio che Huawei voglia portare presto sul mercato il primo MateBook 16, di cui vi raccontiamo le prime indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Huawei MateBook 16: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Purtroppo, proprio in quanto a design, non conosciamo bene come sarà Huawei MateBook 16 ma ci aspettiamo mantenga una certa continuità nello stile in linea con gli altri MateBook. Per il display, ovviamente, ci aspettiamo una diagonale da 16.1″, che però pare possa avere un aspect ratio particolare per questo tipo di prodotto, in quanto sarebbe da 3:2. Non si conosce bene la risoluzione, ma ci si aspetta sia a questo punto abbastanza alta.

Passando all'hardware interno, le voci di corridoio parlano di una dotazione AMD, precisamente il Ryzen 7-5800H (forse come configurazione massima) e sopratuttto una GPU che potrebbe essere tanto una GTX1650, quanto addirittura una RTX3050 Ti Laptop, quindi entrambe pensate per i notebook. Non si conosce l'entità delle memorie inserite, ma si prospettano piuttosto veloci. Per la batteria, si sale seriamente di livello in quanto la certificazione 3C riporta una potenza da 135W, così come il monitor PC MateView Office.

Huawei MateBook 16 – Prezzo e data di uscita

Grandi dubbi intorno al prezzo del nuovo MateBook 16, che potenzialmente potrebbe costare in un range tra gli 800/1000€ anche al cambio. Per la data di uscita, sebbene non certa, si parla invece del prossimo 19 maggio 2021, in cui pare sia concentrato un evento con molti prodotti a marchio Huawei.