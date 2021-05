L'importanza di immagazzinare dati è sicuramente qualcosa che preme tutti i brand che lavorano nella tecnologia e nel digitale, ma se si può ovviare con energia pulita tanto meglio. Ed è ciò a cui ha pensato Huawei chiudendo un accordo per la costruzione di uno dei più grandi data center al mondo alimentato ad energia solare, scopriamo dove verrà costruito.

Huawei: il data center ad energia solare sorgerà in un parco solare da 3.000 MW a Dubai

Dove nascerà quindi questo imponente edificio? Stando a quanto racconta l'unità digitale Moro Hub, che ha chiuso l'accordo con il colosso cinese, il data center sorgerà nel Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, un'area energetica da 3.000 MW. Questo centro sarà un di livello 3 a impatto zero che utilizzerà energia rinnovabile al 100% ad una capacità superiore ai 100 MW.

Questo data center supporterà i servizi cloud, IoT, AI e sarà un'attrazione per chi desidera un computing senza emissioni di carbonio. Queste le parole in merito del Presidente di Huawei Middle East, Charles Yang: “Questa partnership ci consente di prendere parte al rafforzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile degli Emirati Arabi Uniti. C'è stata una crescita significativa nel settore delle rinnovabili e l'accordo rafforzerà i nostri sforzi per implementare e rafforzare l'adozione di tecnologie digitali a emissioni zero“.

Questo accordo viene in conseguenza alla presentazione della nuova soluzione di rete per data center iperconvergente CloudFabric 3.0 proprio da parte di Huawei a marzo 2021.

